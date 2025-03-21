Berikut Tata Cara Sholat Tasbih Malam Lailatul Qadar

JAKARTA - Tata cara sholat Tasbih malam Lailatul Qadar penting disimak setiap Muslim yang beriman. Sholat tasbih yakni sholat sunnah yang di dalamnya pelaku sholat akan membaca kalimat tasbih.

Salah satu keutamaan utama dari melaksanakan sholat Tasbih adalah memperoleh ampunan dari Allah SWT. Pada malam Nisfu Sya'ban, Allah SWT diyakini akan memberikan ampunan kepada hamba-Nya yang memohon ampunan dengan sungguh-sungguh.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (21/3/2025), Okezone telah merangkum tata cara sholat Tasbih malam Lailatul Qadar, sebagai berikut.

Tata Cara sholat Tasbih Malam Lailatul Qadar

Melaksanakan Niat dalam Hati

Seperti halnya ibadah lainnya, niat merupakan hal pertama yang harus dilakukan sebelum melaksanakan Sholat Tasbih Nisfu Sya'ban. Niatkan dalam hati bahwa kita sedang mengerjakan sholat sunnah untuk mendapatkan keutamaan dan ampunan dari Allah SWT pada malam Nisfu Sya'ban.

Jumlah Rakaat

Sholat Tasbih Nisfu Sya'ban terdiri dari empat rakaat. Setiap rakaat memiliki bacaan tasbih yang khusus, yaitu setelah membaca Al-Fatihah dan surah, jamaah harus membaca tasbih sebanyak 15 kali, yang dilakukan setiap kali rukuk dan sujud. Dalam satu rakaat, tasbih dibaca sebanyak 75 kali, dan dalam empat rakaat akan ada total 300 kali bacaan tasbih.

Bacaan Tasbih

Bacaan tasbih yang dimaksud adalah:

“Subhanallahi walhamdulillahi wa laa ilaaha illallahu wallahu akbar”