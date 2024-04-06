Bacaan Lengkap Doa Sahur Puasa Ramadhan

DOA sahur puasa Ramadhan berikut ini dapat memberikan keistimewaa luar biasa besar. Diketahui bahwa waktu sahur tidak hanya diisi untuk menyantap makanan, bisa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dihimpun dari Rumaysho.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan keistimewaan makan sahur bahwa berdasarkan hadits muttafaqun 'alaih, riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

Artinya: "Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." (HR Bukhari nomor 1923 dan Muslim: 1095)

Dalam kitab-kitab hadits, tidak ada doa khusus ketika makan sahur. Demikian juga dalam kitab-kitab fiqih terkemuka; misalnya Fiqih Sunnah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Fiqih Empat Madzhab; hanya dicantumkan doa berbuka namun tidak dicantumkan doa sahur.