Sunnah-Sunnah Sholat Idul Fitri, Nomor 6 Berangkat dan Pulang Lewat Jalan Berbeda

INILAH sunnah-sunnah sebelum dan sesudah Sholat Idul Fitri 2024. Amalan yang dikerjakan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam ini memiliki pahala luar biasa besar. Sangat sayang jika dilewatkan.

Apa saja sunnah-sunnah sebelum dan sesudah Sholat Idul Fitri itu? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini, sebagaimana dihimpun dari Muslim.or.id:

1. Membersihkan diri dan memakai wangi-wangian

Disunahkan mandi sebelum berangkat Sholat Idul Fitri. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sebelum berangkat Sholat Id melakukan mandi sunah, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian yang terbaik pada hari raya Idul Fitri.

"Rasulullah Shallallahu alaihi wasalam memerintahkan kepada kami agar pada kedua hari raya memakai pakaian yang terbagus, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan berkurban dengan hewan yang paling berharga." (HR Al Hakim)

2. Makan sebelum Sholat Idul Fitri

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata:

"Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berangkat Sholat Id pada hari Idul Fithri dan sebelumnya Beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, Beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari Sholat Id baru Beliau menyantap hasil kurbannya." (HR Ahmad 5: 352. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadis ini hasan)

Sebelum Sholat Idul Fitri disunahkan makan sebelum keluar rumah dikarenakan adanya larangan berpuasa pada hari tersebut dan sebagai pertanda bahwa tidak lagi berpuasa.

Kemudian ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

"Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah keluar pada hari Idul Fithri (ke tempat sholat) sampai Beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil." (HR Bukhari 953)

3. Bertakbir dari rumah menuju tempat sholat

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mulai bertakbir ketika waktu sudah tiba 1 Syawal. Rasulullah melakukan takbir mulai maghrib hingga menjelang pelaksanaan Sholat Idul Fitri. Seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Surat Al Baqarah Ayat 185:

"Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir (membesarkan) nama Allah atas petunjuk yang telah diberikan-Nya kepadamu, semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur."