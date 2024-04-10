Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Bacaan Doa Ziarah Kubur saat Idul Fitri 2024

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |12:10 WIB
Bacaan Doa Ziarah Kubur saat Idul Fitri 2024
Ilustrasi doa ziarah kubur saat Idul Fitri 2024. (Foto: Okezone)
A
A
A

BACAAN doa ziarah kubur saat Idul Fitri 2024 bisa diketahui dalam artikel berikut. Amalan ini sangat berguna ketika berziarah ke makam orangtua atau sanak saudara lainnya ketika momen hari raya.

Inilah bacaan doa ziarah kubur yang bisa diamalkan kaum Muslimin saat momen hari raya Idul Fitri 2024, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Ilustrasi doa ziarah kubur Idul Fitri 2024. (Foto: Freepik)

Doa 1

Ketika ziarah kubur dianjurkan mengucapkan salam. Umat Islam diajarkan untuk mengucapkan salam ketika masuk kompleks pekuburan.

Berikut ini salah satu doa yang bisa dilafadzkan sebagai salam ketika ziarah kubur:

Arab latin: Assalamu'alaikum dara qaumin mu'miniin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun, wa inna insya-Allahu bikum lahiqun.

Artinya: "Assalamuallaikum, hai tempat bersemayam kaum mukmin. Telah datang kepada kalian janji Allah yang sempat ditangguhkan besok, dan kami Insya Allah akan menyusul kalian." 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/330/3127639/silaturahmi-fgSj_large.jpg
Urutan Silaturahmi saat Idul Fitri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/614/3127140/lebaran-evPb_large.jpg
Lebaran 2025 Tanggal 30 atau 31 Maret?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/330/3126466/sholat_id-n4fq_large.jpeg
5 Contoh Khutbah Idul Fitri 2025 yang Penuh Makna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/614/3125795/idul_fitri-vGsO_large.jpg
1 Syawal 1446 H Jatuh pada Tanggal Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/614/3123647/dirjen_bimas_islam_abu_rokhmad-wvdC_large.jpg
Sidang Isbat Tetapkan Idul Fitri 1446 H Digelar 29 Maret 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/614/3075171/daftar-hari-besar-islam-kapan-libur-lebaran-2025-76RGQss1O5.jpg
Daftar Hari Besar Islam, Kapan Libur Lebaran 2025?
