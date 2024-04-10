Bacaan Doa Ziarah Kubur saat Idul Fitri 2024

BACAAN doa ziarah kubur saat Idul Fitri 2024 bisa diketahui dalam artikel berikut. Amalan ini sangat berguna ketika berziarah ke makam orangtua atau sanak saudara lainnya ketika momen hari raya.

Inilah bacaan doa ziarah kubur yang bisa diamalkan kaum Muslimin saat momen hari raya Idul Fitri 2024, sebagaimana telah Okezone himpun:

Doa 1

Ketika ziarah kubur dianjurkan mengucapkan salam. Umat Islam diajarkan untuk mengucapkan salam ketika masuk kompleks pekuburan.

Berikut ini salah satu doa yang bisa dilafadzkan sebagai salam ketika ziarah kubur:

Arab latin: Assalamu'alaikum dara qaumin mu'miniin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun, wa inna insya-Allahu bikum lahiqun.

Artinya: "Assalamuallaikum, hai tempat bersemayam kaum mukmin. Telah datang kepada kalian janji Allah yang sempat ditangguhkan besok, dan kami Insya Allah akan menyusul kalian."