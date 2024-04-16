Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Kapan Batas Waktu Membayar Utang Puasa Ramadhan 2024?

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |18:16 WIB
Kapan Batas Waktu Membayar Utang Puasa Ramadhan 2024?
Ilustrasi batas waktu membayar utang puasa Ramadhan 2024. (Foto: Istimewa/Muhammadiyah.or.id)
A
A
A

KAPAN batas waktu membayar utang puasa Ramadhan 2024? Qadha atau mengganti puasa Ramadhan hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi hamba-Nya yang tidak dapat menjalankan puasa Ramadhan.

Penyebab seseorang tidak melaksanakan puasa Ramadhan di antaranya haid, sakit, usia, dan alasan lainnya. Maka itu bagi yang ingin menggantinya agar memperhatikan jadwalnya.

Info grafis penyebab puasa tidak diterima. (Foto: Okezone)

Adapun waktu awal qadha puasa Ramadhan jika meninggalkan dengan udzur syari sejatinya dapat dilakukan mulai tanggal 2 Syawal hingga batasnya bulan Ramadhan tahun berikutnya. Namun patut diingat bahwa ada hari-hari yang diharamkan puasa.

Hari-hari itu harus dihindari menjalankan qadha puasa Ramadhan. Masing-masing adalah dua hari raya yaitu tanggal 1 Syawal (Idul Fitri) dan 10 Dzulhijjah (Idul Adha), serta tiga hari tasyriq pada 11, 12, 13 Dzulhijjah.

Adapun waktu akhir qadha puasa Ramadhan maka tidak ada batasan waktu sahnya qadha. Namun yang diwajibkan adalah sebelum bulan Ramadhan berikutnya.

"Dibolehkan menunda qadha sampai bulan Sya'ban sebelum Ramadhan berikutnya. Hanya saja lebih cepat lebih afdhal, kecuali terdapat udzur syari," jelas dai muda Ustadz Sofyan Chalid bin Idham Ruray. 

Halaman:
1 2
