Inilah 5 Keutamaan Puasa Syawal sebagai Penyempurna Puasa Ramadhan

INILAH 5 keutamaan puasa Syawal sebagai penyempurna puasa Ramadhan. Puasa sunnah enam hari ini dikerjakan pada Syawal atau bulan ke-10 kalender hijriah dan setelah Ramadhan.

Sangat sayang jika melewatkan puasa Syawal. Pasalnya di antara keutamaannya seperti menjalankan puasa selama satu tahun penuh.

Hukum Puasa Syawal

Hukum puasa Syawal yaitu mustahab (sunnah). Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Muslim.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

"Barang siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka ia mendapat pahala puasa setahun penuh." (HR Muslim nomor 1164)

Sementara Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni mengatakan:

صَوْمَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

"Puasa enam hari di bulan Syawal hukumnya mustahab menurut mayoritas para ulama." (Al-Mughni, 3/176)

Dalam riwayat lain:

جعل اللهُ الحسنةَ بعشر أمثالِها ، فشهرٌ بعشرةِ أشهرٍ ، وصيامُ ستَّةِ أيامٍ بعد الفطرِ تمامُ السَّنةِ

"Allah menjadikan satu kebaikan bernilai sepuluh kali lipatnya, maka puasa sebulan senilai dengan puasa sepuluh bulan. Ditambah puasa enam hari setelah Idul Fitri membuatnya sempurna satu tahun." (HR Ibnu Majah nomor 1402, dinilai sahih oleh Syekh Al Albani dalam kitab Shahih Ibnu Majah nomor 1402 dan Shahih At-Targhib nomor 1007)