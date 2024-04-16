Bacaan Dzikir Setelah Sholat Fardhu Lengkap Arab, Latin, dan Artinya

BACAAN dzikir setelah sholat fardhu lengkap Arab, latin, dan artinya dibahas Okzone Muslim kali ini. Salah satu waktu terbaik berdzikir adalah seusai menunaikan ibadah sholat fardhu.

Dzikir setelah sholat fardhu hendaknya rutin dilakukan. Amalan salih ini akan menguatkan setiap Muslim dalam beribadah, hati menjadi tenang, hingga mudah meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berikut ini bacaan dzikir setelah sholat fardhu lengkap Arab, latin, dan artinya; sebagaimana dihimpun dari laman Rumaysho:

BACA JUGA: Doa dan Dzikir saat Itikaf 10 Hari Terakhir Ramadhan

Dzikir 1

أَسْتَغْفِرُ اللهَ (3x)

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ

Arab latin: Astagh-firullah (3 kali)

Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikrom.

Artinya: "Aku minta ampun kepada Allah." (3 kali)

"Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan."

Keutamaannya: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika selesai dari sholat beliau beristighfar sebanyak tiga kali dan membaca dzikir tersebut. Al Auza'i menyatakan bacaan istighfar adalah astaghfirullah, astaghfirullah. (HR Muslim nomor 591)

BACA JUGA: Bacaan Dzikir Pagi Petang dan Manfaatnya

Dzikir 2

لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Arab latin: Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir.

Allahumma laa maani’a limaa a’thoyta wa laa mu’thiya limaa mana’ta wa laa yanfa’u dzal jaddi minkal jaddu.

Artinya: "Tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya puji dan bagi-Nya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalihnya yang menyelamatkan dari siksaan). Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan." (HR Bukhari nomor 844 dan Muslim: 593)