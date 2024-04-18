Viral Bocah Tetap Murojaah Hafalan Alquran saat Mudik Naik Kereta, Netizen: Sukses Dunia Akhirat

Viral bocah tetap murojaah hafalan Alquran saat mudik naik kereta. (Foto: Instagram @folkshitt)

VIRAL bocah laki-laki tetap murojaah hafalan Alquran saat mudik naik kereta api. Diketahui bahwa ketika musim libur Lebaran Idul Fitri, masyarakat Indonesia melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman untuk bersilaturahmi.

Hal inilah yang dilakukan sebuah keluarga di sebuah video viral unggahan akun Instagram @folkshitt beberapa waktu lalu. Unggahan video tersebut menarik perhatian warganet lantaran memperlihatkan seorang anak terekam tengah melakukan murojaah hafalan Alquran dengan khusyuk.

Murojaah Alquran merupakan sebuah metode untuk menjaga hafalan seseorang dengan membaca Alquran secara berulang kali.

Tampak bocah tersebut duduk berhadap-hadapan dengan kedua orangtuanya. Dia pun duduk dengan tenang sambil menyandar di kursi serta memegang mushaf Alquran.

Sesekali bocah laki-laki itu membaca teks Alquran di depannya. Kemudian mengalihkan pandangannya untuk menghafalnya. Hal tersebut dilakukannya berulang kali dalam perjalanan mudik di atas kereta api ini.

Sementara perhatian lainnya dalam video viral tersebut juga tertuju pada kondektur yang mendapat laporan dari penumpang lainnya bahwa kardus yang terletak di atas kepala bocah laki-laki itu terlihat akan jatuh.

Dengan sigap sang kondektur menurunkan kardus dengan hati-hati agar tidak mengganggu kegiatan murojaah anak tersebut.