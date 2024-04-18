Benarkah Gunung Api Bawah Laut Lebih Aktif Dibanding di Daratan? Alquran dan Sains Beri Jawaban Lengkap

Ilustrasi Alquran dan sains membahas gunung api bawah laut lebih aktif dibanding yang di daratan. (Foto: Freepik)

ALQURAN dan sains menjawab pertanyaan: Benarkah gunung api bawah laut lebih aktif dibanding di daratan? Simak selengkapnya berikut ini.

Terdapat fenomena menarik yang yang terjadi di alam semesta, tepatnya di dasar lautan di planet bumi. Api-api tersebut keluar secara alami karena letusan-letusan gunung api bawah laut.

Asal mula ditemukannya api dalam laut ini dijelaskan dalam buku "Miracles of Al-Qur'an and As-Sunnah".

Dijelaskan bahwa setelah Perang Dunia II, para ilmuwan menjelajahi samudera dan lautan mencari bahan-bahan mineral yang cadangannya hampir habis.

Mereka terkejut menemukan bahwa banyak pegunungan vulkanik terbentang di seluruh lautan sepanjang ribuan kilometer yang mereka sebut sebagai pegunungan bawah laut.

Dengan mempelajari bentangan pegunungan bawah laut, jelas bahwa gunung-gunung tersebut terbentuk akibat dari letusan-letusan dahsyat gunung berapi.

Pada kedalaman 1 mil di bawah laut, lahar letusan gunung api bisa meleleh keluar dan memanas hingga menyemburkan abu-abu vulkanik. Fenomena ini bisa terjadi di seluruh lautan.

Gunung-gunung api di dasar samudera jumlahnya lebih banyak dan lebih aktif dibandingkan gunung-gunung api di atas daratan. Gunung api tersebut terbentang di sepanjang dasar samudera.