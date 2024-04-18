Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Krisis Iklim Jadi Tanda Kiamat? Ini Penjelasan Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |07:18 WIB
Benarkah Krisis Iklim Jadi Tanda Kiamat? Ini Penjelasan Alquran dan Sains
Ilustrasi Alquran dan sains menjelaskan kaitan krisis iklim dengan tanda kiamat. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap sejumlah teori serta kejadian yang menunjukkan kiamat akan terjadi. Ajaran agama Islam sendiri telah lama menjelaskan bahwa meyakini hari kiamat sebagai bagian dari iman, dan termuat dalam Rukun Iman urutan kelima. 

Kiamat menurut perspektif sains dijelaskan dalam beberapa skema yang terjadi di alam, mulai dari krisis iklim, asteroid besar menabrak planet bumi, hingga panas matahari yang terus meningkat.

Dihimpun dari buku "Tafsir Ilmi, Kiamat dalam Perspektif Alquran dan Sains", dijelaskan bahwa segala peristiwa pasti diawali dengan munculnya tanda-tanda.

Mengenai tanda fisik kiamat di bumi, bahasan tentang kerusakan di darat hingga laut adalah topik yang tidak bisa dianggap enteng. Secara kasat mata dapat dirasakan bahwa bumi makin rusak. 

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

Hal itu bisa dilihat dari hutan yang makin gundul dan mengakibatkan tanah longsor serta banjir. Kemudian lingkungan perkotaan makin tidak nyaman, udara makin kotor dan panas, sampah bertebaran.

Selain itu, anomali iklim ekstrem dan krisis iklim menyebabkan kekeringan panjang, curah hujan besar, serta bencana lainnya kini makin sering terjadi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Alquran Surat Ar-Rum Ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS Ar-Rum: 41) 

Halaman:
1 2
