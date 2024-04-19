3 Amalan Sunnah yang Pahalanya Setara Haji dan Umrah, Ada Sholat Sunnah

TERUNGKAP amalan sunnah yang memiliki pahala setara ibadah haji dan umrah. Diketahui bahwa salah satu Rukun Islam adalah berangkat haji. Sayangnya, tidak semua umat Islam dapat pergi ke Tanah Suci karena beberapa alasan.

Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) Ustadz Ainul Yaqin mengatakan ada amalan sunnah yang bisa dilakukan untuk umat Islam yang belum berkesempatan pergi haji dan umrah.

"Kalau belum bisa berangkat haji atau umrah, ada ibadah lain yang pahalanya juga sama (berangkat ke Tanah Suci, red)," ungkap dia saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Dari sekian banyak amalan atau ibadah yang pahalanya setara dengan pergi haji atau umrah, berikut ini beberapa di antaranya:

1. Sholat berjamaah

مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فِي الجَمَاعَةِ فَهِيَ كَحَجَّةٍ وَ مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ نَافِلَةٍ

Artinya: "Siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah." (HR Thabrani)