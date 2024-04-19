Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

3 Amalan Sunnah yang Pahalanya Setara Haji dan Umrah, Ada Sholat Sunnah

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |14:19 WIB
3 Amalan Sunnah yang Pahalanya Setara Haji dan Umrah, Ada Sholat Sunnah
Ilustrasi amalan sunnah berpahala setara ibadah haji dan umrah. (Foto: Okezone)
A
A
A

TERUNGKAP amalan sunnah yang memiliki pahala setara ibadah haji dan umrah. Diketahui bahwa salah satu Rukun Islam adalah berangkat haji. Sayangnya, tidak semua umat Islam dapat pergi ke Tanah Suci karena beberapa alasan.

Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) Ustadz Ainul Yaqin mengatakan ada amalan sunnah yang bisa dilakukan untuk umat Islam yang belum berkesempatan pergi haji dan umrah.

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

"Kalau belum bisa berangkat haji atau umrah, ada ibadah lain yang pahalanya juga sama (berangkat ke Tanah Suci, red)," ungkap dia saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Dari sekian banyak amalan atau ibadah yang pahalanya setara dengan pergi haji atau umrah, berikut ini beberapa di antaranya:

1. Sholat berjamaah

مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فِي الجَمَاعَةِ فَهِيَ كَحَجَّةٍ وَ مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ نَافِلَةٍ

Artinya: "Siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah." (HR Thabrani) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/398/3136338/umrah-0uVp_large.jpg
Apakah Umrah Bisa Dibadal seperti Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/330/3107948/umrah-8cTv_large.jpg
Hukum Wanita Umrah Sebelum Habis Masa Iddah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/330/3092050/8-keutamaan-umrah-pahala-berlipat-ganda-T7D6fe7NHy.jfif
8 Keutamaan Umrah, Pahala Berlipat Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/618/3072781/niat-miqat-umrah-di-masjid-bir-ali-kx0urkLc9k.jpeg
Niat Miqat Umrah di Masjid Bir Ali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/614/3066195/setahun-lebih-dirawat-di-rs-arab-saudi-jamaah-umrah-asal-madura-pulang-ke-tanah-air-fnVNtb2Y0K.jpg
Setahun Lebih Dirawat di RS Arab Saudi, Jamaah Umrah asal Madura Pulang ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/614/3062492/cerita-fajar-sadboy-dijodohkan-dengan-wanita-di-jabal-rahmah-saat-umrah-zP8HXiexMK.jpg
Cerita Fajar Sadboy Dijodohkan dengan Wanita di Jabal Rahmah saat Umrah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement