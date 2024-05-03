Viral Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong Versi KW Lokal Santai Lesehan Minum Es Kelapa di Pinggir Jalan

VIRAL video singkat yang memperlihatkan pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong versi KW lokal sedang santai lesehan minum es kelapa di pinggir jalan. Sontak hal ini jadi pusat perhatian warganet Tanah Air.

Euforia Timnas Indonesia U-23 yang tampil gemilang di Piala Asia 2024 Qatar turut mencuatkan nama pelatih Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu diakui telah banyak meningkatkan kualitas Skuad Garuda Muda.

Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @localfestid, memperlihatkan seorang pria yang mirip pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong.

Kemiripan itu mulai dari potongan rambut hingga wajahnya. Ini membuat pria tersebut dijuluki Shin Tae-yong versi KW lokal.

Pria itu terekam tengah menikmati es kelapa muda sambil duduk lesehan di pinggir jalan dengan sebatang rokok terselip di atas telinganya.