VIRAL video singkat yang memperlihatkan pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong versi KW lokal sedang santai lesehan minum es kelapa di pinggir jalan. Sontak hal ini jadi pusat perhatian warganet Tanah Air.
Euforia Timnas Indonesia U-23 yang tampil gemilang di Piala Asia 2024 Qatar turut mencuatkan nama pelatih Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu diakui telah banyak meningkatkan kualitas Skuad Garuda Muda.
Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @localfestid, memperlihatkan seorang pria yang mirip pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong.
Kemiripan itu mulai dari potongan rambut hingga wajahnya. Ini membuat pria tersebut dijuluki Shin Tae-yong versi KW lokal.
Pria itu terekam tengah menikmati es kelapa muda sambil duduk lesehan di pinggir jalan dengan sebatang rokok terselip di atas telinganya.