Jadwal Sholat Akhir Pekan Ini Hari Sabtu 4 Mei 2024 M/25 Syawal 1445 H

BERIKUT jadwal sholat akhir pekan ini hari Sabtu 4 Mei 2024 Masehi/25 Syawal 1445 Hijriah untuk seluruh daerah Indonesia. Insya Allah memudahkan setiap Muslim dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Mari disimak jadwal sholat untuk semua wilayah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.07

Subuh: 04.17

Zuhur: 11.38

Asar: 14.58

Magrib: 17.38

Isya: 18.49

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.55

Subuh: 05.05

Zuhur: 12.20

Asar: 15.40

Magrib: 18.14

Isya: 19.25

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.35

Subuh: 04.45

Zuhur: 12.03

Asar: 15.23

Magrib: 18.01

Isya: 19.11