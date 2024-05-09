Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Apakah Tembok Besar China Merupakan Tembok Yajuj Majuj?

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 09 Mei 2024 |20:09 WIB
Apakah Tembok Besar China Merupakan Tembok Yajuj Majuj?
Ilustrasi Tembok Besar China disebut sebagai tembok Yajuj Majuj. (Foto: Reuters)
A
A
A

APAKAH Tembok Besar China merupakan tembok Yajuj Majuj? Yajuj dan Majuj adalah nama dari dua makhluk yang digambarkan sangat ganas, tidak berperikemanusiaan, dan beringas. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'aka untuk membawa kehancuran bagi umat manusia di muka bumi ketika akhir zaman kelak.

Yajuj Majuj dipenjara di balik tembok besi yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain atas permintaan para pemukim di pegunungan. Peristiwa ini disebutkan dalam Alquran Surat Al Kahfi Ayat 94.

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya: "Mereka berkata: 'Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?'." (QS Al Kahfi: 94)

Para pemukim tersebut memohon bantuan kepada Raja Dzulkarnain untuk menyingkirkan Yajuj dan Majuj yang sangat jahat. Akhirnya Raja Dzulkarnain mengisi celah di antara dua gunung dengan balok-balok besi dan suku bengis itu terkurung sampai sekarang.

Banyak spekulasi muncul terkait lokasi tembok yang menghalangi Yajuj dan Majuj keluar. Salah satu yang paling populer adalah rumor bahwa penjara tersebut adalah Tembok Besar China yang dibangun oleh Raja Fagfor sekira 3.460 tahun setelah Nabi Adam Alaihissallam turun ke bumi.

Namun, salah satu akun YouTube dengan nama Islam the Ultimate Peace menyatakan bahwa Tembok Besar China bukanlah tempat persembunyian Yajuj dan Majuj. Dalam salah satu kontennya dijelaskan bahwa tembok tersebut hanyalah tempat wisata yang tidak mampu menahan Yajuj dan Majuj. 

Telusuri berita muslim lainnya
