HOME MUSLIM CURHAT HAJI

Tangis Haru Nenek Rasuna Diantar Petugas ke Raudhah: Saya Kasih Imbalan Uang Dia Tak Mau

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |09:23 WIB
Tangis Haru Nenek Rasuna Diantar Petugas ke Raudhah: Saya Kasih Imbalan Uang Dia Tak Mau
Nenek Rasuna Diantar Petugas Haji/MCH 2024
A
A
A

MADINAH – Berkunjung ke Al Rawda Al Sharifa atau Raudhah menjadi salah satu daftar yang paling ingin didatangi jamaah haji Indonesia.

Rasuna binti Walek bin Abas (73) menceritakan pengalamannya diantar petugas haji berkunjung ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Nenek Rasuna merupakan guru ngaji dan petani. Ia dan suaminya mendaftar haji pada 2012 dari uang hasil panen. Dua belas tahun penantian, ia lega akhirnya bisa masuk kuota jamaah haji 2024.

Nenek Rasuna mendapat jadwal ke Raudhah bersama rombongannya dari Embarkasi Batam pada 13 Mei 2024. Waktu masuknya adalah pagi.

Air matanya pun mengalir di kelopak mata. Sesekali tangannya reflek mengusap pipinya yang basah. Awalnya dia tidak yakin bisa masuk Raudhah. Sebab, kakinya sakit jika berjalan jauh karena pengapuran. Dia bersyukur ada petugas yang mau membantu dan mengantarnya dengan kursi roda.

“Awalnya saya sedih sekali dan merasa tidak yakin, bisa atau tidak saya ikut rombongan pergi ke Raudhah,” ujar Nenek Rasuna saat ditemui Tim Media Center Haji (MCH) Daker Madinah di kamar Hotel Safwat Al Madinah, dikutip Rabu (15/5/2024).

“Ya Allah, saya rasanya tidak percaya bisa sampai ke Raudhah. Karena kaki saya ini sakit dan sulit untuk berjalan jauh sejak saya mengalami pengapuran tulang. Yang pasti saya sangat bersyukur atas nikmat dari Allah Ta’ala,"lanjutnya.

Dia sangat bersyukur atas layanan petugas. Menurutnya, para petugas sangat baik membantu mencarikan kursi roda dan mendorongnya untuk masuk Raudhah.

Halaman:
1 2
