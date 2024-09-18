Kemenag: Semua Bus Shalawat Ramah Jamaah Haji Lansia

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menyatakan semua armada Bus Shalawat yang beroperasi melayani jamaah Indonesia pada musim haji 1445 Hijriah/2024 Masehi memiliki spesifikasi city bus. Bus Sholawat itu mempunyai spesifikasi bodi rendah sehingga memudahkan penumpang untuk naik turun.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri (Diryanlu) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Subhan Cholid mengatakan penggunaan Bus Shalawat berjenis city bus ini sejalan dengan layanan haji ramah lansia yang ditetapkan pemerintah.

"Bus Shalawat yang kita sediakan dengan jenis city bus itu seluruhnya itu jenisnya adalah ramah lansia, karena memiliki bodi rendah," terangnya di Jakarta, Selasa 17 September 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

Dirinya menambahkan, selain city bus yang terdapat puluhan kursi di dalamnya, ada lagi city bus VVIP. City bus jenis ini memiliki lintasan lipat di pintunya yang digunakan untuk naik turun kursi roda.