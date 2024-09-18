Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM POSKO HAJI

Kemenag: Semua Bus Shalawat Ramah Jamaah Haji Lansia

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |15:45 WIB
Kemenag: Semua Bus Shalawat Ramah Jamaah Haji Lansia
Bus Shalawat ramah jamaah haji lansia. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menyatakan semua armada Bus Shalawat yang beroperasi melayani jamaah Indonesia pada musim haji 1445 Hijriah/2024 Masehi memiliki spesifikasi city bus. Bus Sholawat itu mempunyai spesifikasi bodi rendah sehingga memudahkan penumpang untuk naik turun.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri (Diryanlu) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Subhan Cholid mengatakan penggunaan Bus Shalawat berjenis city bus ini sejalan dengan layanan haji ramah lansia yang ditetapkan pemerintah.

Bus Shalawat. (Foto: Kemenag.go.id)

"Bus Shalawat yang kita sediakan dengan jenis city bus itu seluruhnya itu jenisnya adalah ramah lansia, karena memiliki bodi rendah," terangnya di Jakarta, Selasa 17 September 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

Dirinya menambahkan, selain city bus yang terdapat puluhan kursi di dalamnya, ada lagi city bus VVIP. City bus jenis ini memiliki lintasan lipat di pintunya yang digunakan untuk naik turun kursi roda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/398/3072664/ahli-waris-terima-rp125-juta-cover-asuransi-jamaah-haji-wafat-XhkDMuaXQC.jpg
Ahli Waris Terima Rp125 Juta Cover Asuransi Jamaah Haji Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/453/3071468/santunan-extra-cover-kembali-diserahkan-kepada-ahli-waris-jamaah-haji-2024-bQukmlo1CA.jpg
Santunan Extra-Cover Kembali Diserahkan kepada Ahli Waris Jamaah Haji 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/398/3069324/2-ahli-waris-jamaah-haji-terima-santunan-extra-cover-2024-k8rKmHp90R.jpg
2 Ahli Waris Jamaah Haji Terima Santunan Extra Cover 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/398/3068835/di-malaysia-kemenag-ri-bagikan-cara-penerapan-murur-untuk-jamaah-haji-2uy8r7uPkh.jpg
Di Malaysia, Kemenag RI Bagikan Cara Penerapan Murur untuk Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/398/3065550/jamaah-haji-reguler-2024-yang-wafat-sudah-dapat-santunan-asuransi-jiwa-hWcQYsLHdC.jpg
Jamaah Haji Reguler 2024 yang Wafat Sudah Dapat Santunan Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/398/3063988/kemenag-mSvg_large.jpg
Pengadaan Layanan Haji 2024 Sudah Sesuai Aturan, Diawasi BPK dan Itjen Kemenag
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement