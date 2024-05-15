Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral 2 Muslim Swedia Produksi Minuman Kaleng Bermerek Palestine Cola

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |19:15 WIB
Viral 2 Muslim Swedia Produksi Minuman Kaleng Bermerek Palestine Cola
Viral dua Muslim Swedia memproduksi minuman kaleng Palestine Cola. (Foto: Instagram @tawaftv)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan dua Muslim Swedia memproduksi minuman kaleng bermerek Palestine Cola. Memang beberapa waktu lalu publik dunia dikejutkan beredarnya produk minuman bersoda dengan nama Palestine Cola di pusat perbelanjaan.

Produk Palestine Cola tersebut merupakan minuman bersoda asal Swedia yang menjadi saingan dari produk-produk soda yang kini diboikot masyarakat dunia karena terafiliasi mendukung Israel.

Dikutip dari video viral unggahan akun Instagram @tawaftv, minuman kaleng Palestine Cola menjadi alternatif masyarakat luar saat ingin menikmati minuman bersoda.

Sebagaimana diketahui, publik dunia mulai berhenti membeli produk-produk yang terang-terangan mendukung aksi genosida Israel di Palestina. 

Palestine Cola. (Foto: Instagram @tawaftv)

Kehadiran produk ini diinisiasi oleh dua Muslim asal Palestina pemilik perusahaan Safad Food AB yang menetap di Malmo, Swedia.

Memiliki motto "Liberty for Everyone" atau "Kebebasan untuk Semua Orang", Palestine Cola bertujuan menunjukkan bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia. Semua orang tanpa memandang etnis dan agama memiliki hak sama atas kebebasan.

Sesuai namanya, Palestine Cola bukan sekadar sebagai produk alternatif, tapi juga menjadi dukungan untuk membantu negara Palestina. Sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Palestine Cola akan disalurkan kepada warga Palestina yang membutuhkan.

Dalam mencapai target yang maksimal, perusahaan Safad Food AB akan melibatkan organisasi bantuan terpercaya untuk memantau bantuan yang diberikan akan tersalurkan dengan baik. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita muslim lainnya
