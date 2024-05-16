Advertisement
HOME MUSLIM TIPS HAJI

7 Tips Aman Agar Paspor Tak Hilang di Tanah Suci yang Penting Diketahui Jamaah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |11:56 WIB
7 Tips Aman Agar Paspor Tak Hilang di Tanah Suci yang Penting Diketahui Jamaah
Jamaah Haji Indonesia/Foto: MCH 2024
A
A
A

 

MADINAH – Jamaah haji Indonesia diminta untuk menyimpan paspor selama di Tanah Suci di tas selempang yang telah disediakan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar tidak hilang.

Demikian diutarakan Kepala Daker Bandara Abdillah, kepada Media Center Haji di Madinah, Rabu (15/5/2024).

Diketahui, paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri.

Abdillah mengimbau agar jemaah selalu memegang erat paspornya masing-masing dan tidak menitipkannya kepada orang lain.

"Paspor adalah identitas diri jemaah yang sangat penting. Jangan dititipkan ke orang lain, tetap dipegang masing-masing," tutup Abdillah.

Berikut ini tujuh tips aman menjaga paspor jamaah haji Indonesia agar tidak hilang:

Halaman:
1 2
