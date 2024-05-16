Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Maksimalkan Ekosistem Masjid, Bank Muamalat Gelar Program Masjid Ramah Lansia

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |12:36 WIB
Maksimalkan Ekosistem Masjid, Bank Muamalat Gelar Program Masjid Ramah Lansia
Regional CEO Jakarta West PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Agung Prambudi (kiri) bersama General Manager Masjid Raya Pondok Indah Ika Ahmad Furqon (kanan) mencobat kursi lipat khusus lansia. (Foto: Istimewa/Okezone)
DALAM rangka memperingati milad ke-32, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melaksanakan program Masjid Ramah Lansia. Kegiatan ini juga dilakukan dengan membagikan ratusan kursi lipat di 32 masjid.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan program tersebut dilaksanakan sebagai wujud kontribusi Bank Muamalat dalam memakmurkan masjid. Dia berharap dengan adanya kursi lipat khusus lansia tersebut dapat memudahkan jamaah yang berusia lanjut untuk beribadah di masjid.

Regional CEO Jakarta West PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Agung Prambudi (kiri) bersama General Manager Masjid Raya Pondok Indah Ika Ahmad Furqon (kanan) mencobat kursi lipat khusus lansia. (Foto: Istimewa/Okezone)

"Di dalam Islam, masjid bukan hanya sebagai tempat menunaikan ibadah, tetapi juga berperan sebagai tempat strategis untuk membangun peradaban umat, termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Muamalat melaksanakan program yang bertujuan untuk memakmurkan masjid, salah satunya agar masjid lebih ramah terhadap lansia yang ingin beribadah," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Ratusan kursi lipat tersebut dibagikan di 7 region Bank Muamalat yaitu Jakarta West, Jakarta East, Sumatera, JabarKal, JatengDIYKal, Jatimbalnus, dan Sulampua. Masing-masing masjid mendapatkan 10 kursi lipat. 

Halaman:
1 2
