DOA HARIAN

Doa Walimah Nikah untuk Pengantin Baru, Insya Allah Jadi Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah

Sabtu, 18 Mei 2024 |15:18 WIB
Doa Walimah Nikah untuk Pengantin Baru, Insya Allah Jadi Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah
Ilustrasi doa walimah nikah untuk pengantin baru agar sakinah mawadah warahmah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA walimah nikah untuk pengantin baru dibahas Okezone Muslim. Tujuannya agar rumah tangga yang dibangun menjadi penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sakinah, mawadah, dan warahmah (samawa).

Ada doa shahih untuk pengantin baru, sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Berikut ini lafadznya, sebagaimana dihimpun dari aplikasi Apa Doanya:

Info grafis kriteria pasangan hidup ala Rasulullah. (Foto: Okezone)

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

Arab latin: Baarokallaahu laka wa baaroka 'alaika wa jama'a bainakumaa fii khoirin.

Artinya: "Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, dan semoga Allah menyatukan kalian berdua dalam kebaikan." (HR Abu Dawud nomor 2130) 

