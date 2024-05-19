Advertisement
TAUSYIAH

Terjemahkan Ayat Alquran ke Bahasa Prancis, Bule Cantik Ini pun Mantap Masuk Islam

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |23:19 WIB
Terjemahkan Ayat Alquran ke Bahasa Prancis, Bule Cantik Ini pun Mantap Masuk Islam
Ilustrasi kisah masuk Islam bule cantik setelah terjemahkan ayat Alquran ke bahasa Prancis. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KISAH inspiratif hadir dari bule cantik bernama Barbara yang mantap masuk Islam setelah menerjemahkan ayat-ayat suci Alquran ke bahasa Prancis. Gadis asal Kota Lila, Prancis, ini memutuskan mengucap dua kalimat syahadat di usia 24 tahun. 

Barbara adalah seorang mahasiswa magister ilmu sosial di salah satu universitas ternama di Prancis Utara. Sebelumnya dia mengaku tidak pernah mendengar tentang Islam, karena agama di keluarganya hanya dianggap sebagai tren atau mode.

"Agama untuk keluarga saya adalah mode. Kami tidak berbicara banyak tentang Tuhan atau kepercayaan spiritual," kata Barbara seperti dilansir kanal YouTube Ummu TV.

Akan tetapi Barbara meyakini adanya Tuhan. Ia sendiri sering berhubungan dengan Sang Pencipta yakni dengan cara berbeda. Hal ini karena Barbara tidak pernah mengenal apa itu agama, di mana bisa mencurahkan ketakwaannya kepada Tuhan. 

Bule cantik Barbara masuk Islam setelah terjemahkan ayat Alquran ke bahasa Prancis. (Foto: YouTube Ummu TV)

Kemudian Barbara bertanya kepada dirinya sendiri, bahwa ia meyakini ada cara untuk berkomunikasi serta berhubungan dengan Tuhan dengan cara yang jauh lebih baik.

"Dan saya berharap suatu hari saya menjadi dekat dengan-Nya," ujar dia.

Suatu ketika Barbara menempuh pendidikan pasca-sarjana dan tinggal di asrama. Di sana ia berteman dengan seorang mahasiswa asal Maroko. Meskipun seorang Muslim, temannya itu tidak pernah membicarakan Islam. Bahkan, gayanya pun lebih condong ke Barat.

Lalu pada musim liburan, Barbara disarankan temannya itu untuk pergi ke Maroko. Segala kebutuhannya akan dijamin selama di sana, dan harga tiket pesawatnya pun relatif terjangkau. Akhirnya Barbara mengikuti saran temannya itu. 

