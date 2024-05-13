Kisah Artis Belanda Donny Roelvink Masuk Islam, Dapat Hidayah ketika Alami Kecelakaan

DONNY Roelvink, artis ganteng asal Belanda dan sekarang aktif di media sosial sebagai influencer, baru saja memutuskan masuk Islam. Hal ini pun menjadi pusat perhatian publik dunia.

Dikutip dari unggahan video viral akun Instagram @muslimfyp.id, tampak Donny Roelvink mengucap dua kalimat syahadat tanda resmi masuk Islam. Ikrar itu dilakukan di sebuah masjid di Belanda dan disaksikan banyak jamaah.

Terdapat empat orang yang berdiri di depan sebagai saksi bersama seorang yang mendampingi proses mualaf Donny Roelvink. Dengan mengenakan baju gamis jubah berwarna hitam panjang, ia dengan lancar mengucap dua kalimat syahadat dan resmi menjadi seorang Muslim.

Donny Roelvink diketahui sudah memantapkan niat untuk menjadi seorang Muslim sejak dari lama. Namun, ia belum terang-terangan menyebutkan sebagai Muslim yang baik karena masih perlu mempelajarai banyak hal lebih jauh lagi.

"Saya sering mendalami iman. Saya punya teman yang beragama Islam: Saya ikut Ramadhan, saya pergi ke masjid," ucapnya.

Dalam perlajanan sebagai seorang Muslim yang baru, Donny dibantu oleh teman-temannya yang beragama Islam. Misalnya saat melakukan ibadah bulan Ramadhan dan sholat di masjid.

Ketertarikannya pada agama Islam makin terpacu ketika mengalami kecelakaan pada 2022. Donny ditabrak saat sedang syuting untuk video kebugaran dan membuatnya menderita patah tulang rusuk serta paru-parunya hingga hampir kolaps.

Sang ayah, Dries Roelvink, menerima keputusan Donny memeluk agama Islam. "Anak-anak saya harus melakukan apa yang membuat mereka bahagia. Saya perhatikan hal itu memberinya kedamaian," kata Dries yang dikabari anaknya pekan lalu.