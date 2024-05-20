Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Berfoto di Depan Kakbah bagi Jamaah Haji 2024

Hantoro , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |14:20 WIB
Hukum Berfoto di Depan Kakbah bagi Jamaah Haji 2024
Ilustrasi hukum berfoto di depan Kakbah bagi jamaah haji 2024. (Foto: Istimewa/Kemenag.go.id)
A
A
A

HUKUM berfoto di depan Kakbah bagi jamaah haji 2024 dibahas Okezone dalam artikel berikut ini. Diketahui bahwa jamaah haji dari negara-negara di dunia sudah mulai berdatangan ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Mereka langsung melakukan persiapan menunaikan ibadah yang menjadi bagian dari Rukun Islam ini.

Di Indonesia, ibadah haji memiliki waktu tunggu sangat lama, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Akibat lamanya menunggu giliran untuk berangkat haji, banyak jamaah yang sibuk mengabadikan momen saat beribadah di Tanah Suci.

Info grafis doa saat masuk Kota Makkah dan melihat Kakbah. (Foto: Okezone)

Salah satu tempat yang paling sering diabadikan oleh para jamaah haji adalah di depan Kakbah. Mereka berfoto atau selfie di depan bangunan suci kiblat umat Islam dunia tersebut.

Lantas, bagaimana sebenarnya hukum berfoto di depan Kakbah bagi jamaah haji 2024?

Dilansir Kemenag.go.id, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) melalui pers rilis pernah mengimbau seluruh jamaah haji untuk tidak berlebihan dalam mengambil dokumentasi pribadi dalam bentuk foto atau video di depan Kakbah.

Alasannya, tindakan tersebut dinilai dapat mengurangi kekhusyukan ibadah diri sendiri dan juga bisa mengganggu jamaah haji lainnya.

"Selfie berlebihan di depan Kakbah, selain akan mengganggu kekhusyukan ibadah, juga mengganggu jamaah lainnya," ungkap Juru Bicara PPIH Pusat Akhmad Fauzin dalam keterangan pers di Media Center Haji (MCH) Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/398/3144209/hajj_media_hub-2ZYO_large.jpeg
Berkunjung ke The Hajj Media Hub, Pusat Informasi Haji Kementerian Media Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143951/layanan_911_saudi-3Dbc_large.jpeg
Mengunjungi Pusat Layanan 911 Saudi: Cepat Respons Laporan, 24 Jam Tanpa Henti Amankan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143925/gus_yahya_saudi-odb2_large.jpeg
Ketua Umum PBNU Gus Yahya Beri 4 Usul Penting soal Haji di Seminar Akbar Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143877/gugus_tugas_haji_2025-Sboz_large.jpeg
Saudi Jamin Keamanan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/398/3143019/amer_al_gadaffi-PyEg_large.jpg
Keajaiban Haji! Jamaah Libya Ini Akhirnya ke Tanah Suci usai Ditolak Naik Pesawat, Bagaimana Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3080091/menag-pastikan-haji-2025-tak-terganggu-transisi-organisasi-NdJ7B60OWd.jpg
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement