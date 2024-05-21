Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa dan Dzikir saat Sai di Shafa Marwah, Penting Diketahui Jamaah Haji 2024

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:21 WIB
Doa dan Dzikir saat Sai di Shafa Marwah, Penting Diketahui Jamaah Haji 2024
Ilustrasi doa dan dzikir dari Bukit Shafa ke Marwah bagi jamaah haji 2024. (Foto: Okezone)
A
A
A

DOA dan dzikir saat sai di Shafa Marwah dibahas Okezone Muslim berikut ini. Sangat penting diketahui jamaah haji 2024 yang sudah mulai berdatangan ke Tanah Suci Makkah.

Sai adalah berjalan antara Bukit Shafa dan Marwah di area Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi, dalam rangka ibadah haji atau umrah. 

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan tentang sai. Beliau bersabda:

اسْعَوْا إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ

"Lakukanlah sai karena Allah mewajibkan kepada kalian untuk melakukannya." (HR Ahmad 6: 421. Syekh Syu'aib Al Arnauth mengatakan hadits ini hasan) 

Jamaah haji sai dari Bukit Shafa ke Marwah. (Foto: MCH/Okezone)

Doa dan Dzikir Sai

Dilansir Almanhaj.or.id, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan amalan yang disyariatkan dalam sai adalah agar seseorang dalam awal sainya membaca: "Inna as-shaffaa wal marwata min sya'a 'irillahi." (Quran Surat Al Baqarah Ayat 158) 

Hal itu sebagaimana dilakukan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu disunnahkan bagi orang yang sai dalam setiap putaran memperbanyak mengingat Allah (dzikir), doa, tasbih (membaca Subhanallah), tahmid (Alhamdulillah), takbir (Allahu Akbar), dan istighfar (Astagfirullah). 

Demikian pula ketika dalam thawaf. Sebab, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ

"Sesungguhnya dijadikannya thawaf di sekeliling Baitullah, sai di antara Shafa dan Marwah, dan melontar jumrah adalah untuk mengingat Allah." (Hadits Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad hasan) 

Halaman:
1 2
