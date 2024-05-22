Cerita Kakek Petani Kelapa Berangkat Haji Usai Menanti 16 Tahun: Saya Ingin Bertemu Istri di Surga





MADINAH – Kegembiraan terpancar dari wajah Abu Bakar (76) sesaat dirinya turun dari pesawat dan menginjakkan kaki di gate Haji Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi.

Kakek asal Tidore, Maluku Selatan ini lalu berjalan ke Paviliun 5 Bandara AMMA menuju bus, dengan mengenakan batik haji Indonesia yang ditutupi hoodie warna hijau dan putih.

Abu Bakar tergabung ke dalam kloter UPG 9. Dia berangkat haji sendiri tanpa istri yang terlebih dahulu meninggal.

"Istri meninggal tahun 2008, saya berangkat sendiri," ujarnya kepada Media Center Haji (MCH), dikutip, Rabu (22/5/2024).

Kakek Abu Bakar berprofesi sebagai seorang petani kelapa di tempat asalnya. Abubakar menunggu 16 tahun untuk bisa berangkat haji tahun ini.