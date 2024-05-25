Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Saat Abu Nawas Kehujanan Bareng Raja tapi Badannya Tetap Kering

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |06:26 WIB
Saat Abu Nawas Kehujanan Bareng Raja tapi Badannya Tetap Kering
Ilustrasi humor Abu Nawas dan Raja. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

ABU Nawas ikut berburu hewan buas beruang di hutan dengan Baginda Raja. Dia tidak bisa mengelak titah Raja meskipun sangat takut pada binatang-binatang buas.

Baginda Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, Raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat, sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. 

Tetapi Raja dan para pengawal heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering. Sedangkan Raja dan para pengawal basah kuyup. Padahal, Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak memungkinkan bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat.

Seketika itu, Raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti dipakai Abu Nawas supaya pakaian tidak basah kuyup.

Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi, hujan turun lebih deras dari hari pertama. Tetapi, Raja dan para pengawal tetap basah kuyup. 

Halaman:
1 2
