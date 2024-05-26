Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Gara-Gara Curhat, Gadis Cantik Ini Mantap Masuk Islam

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |19:01 WIB
Gara-Gara Curhat, Gadis Cantik Ini Mantap Masuk Islam
Ilustrasi kisah inspiratif gadis cantik bernama Diah mantap masuk Islam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH kisah gadis cantik bernama Diah asal Kota Solo, Jawa Tengah, masuk Islam. Ia mantap menjadi mualaf sejak 2018. Dirinya memiliki alasan tersendiri kenapa memutuskan masuk Islam. 

"Intinya kalau dulu non-Muslim hidup saya gini-gini terus, enggak ada perubahan sampai hati. Kebetulan ketemu temen curhat tentang agama dan tanya-tanya tentang agama. Setelah dipikir-pikir masuk akal juga ya. Pas sharing tentang agama jadi makin mau tahu Islam lebih dalam," tutur Diah seperti dilansir kanal YouTube Shahih TV.

Kisah inspiratif gadis cantik bernama Diah masuk Islam. (Foto: YouTube Shahih TV)

Ia mengatakan butuh waktu selama 1 bulan untuk memantapkan hati menjadi mualaf. Akhirnya Diah mencari orang yang dapat membantunya membaca dua kalimat syahadat.

"Waktu itu ada kajian Solo Raya, saya DM adminnya dan minta dibantu untuk membaca syahadat. Akhirnya di acara itu saya dibantu," tambahnya.

Saat dirinya menjadi seorang mualaf tentu saja banyak pertentangan dari keluarga, terutama sang ibu. Bahkan, ibunya sempat marah besar sampai menangis histeris karena dirinya masuk Islam.

Namun beruntung sang kakak mendukungnya, sebab kakak Diah sudah menjadi mualaf terlebih dahulu karena ikut suaminya.

"Waktu itu masih sembunyi-sembunyi. Pas ibu tahu, kakak yang dimarahi, karena disangka aku ikut-ikut kakak. Tapi akhirnya ibu bisa terima aku sebagai Muslimah," jelas Diah. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/613/3139897/cahaya_hati_indonesia-UxIC_large.jpg
Siang Ini di Cahaya Hati Indonesia “Berlindung ke Allah dari Kejahatan Malam” bersama David Chalik, Ustadz Hilmi Firdaus dan Ustadzah Inarotul Ain, Pukul 12.00 WIB di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/614/3077839/cerita-wanita-cantik-sembuh-dari-kehidupan-abnormal-setelah-masuk-islam-tEHluQQGXW.jpg
Cerita Wanita Cantik Sembuh dari Kehidupan Abnormal Setelah Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/614/3076997/cerita-gadis-cantik-ucap-syahadat-setelah-dapat-bukti-tuhan-itu-satu-B2nZHQdjkI.jpg
Cerita Gadis Cantik Ucap Syahadat Setelah Dapat Bukti Tuhan Itu Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/614/3076648/diusir-hingga-dimasukkan-ke-kandang-hewan-kisah-perjuangan-mualaf-desima-GJbRR95SEy.jpg
Diusir hingga Dimasukkan ke Kandang Hewan, Kisah Perjuangan Mualaf Desima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/614/3076333/kisah-si-cantik-silvi-masuk-islam-usai-lihat-pria-idamannya-sholat-dan-mengaji-j2YYYAgm8a.jpg
Kisah si Cantik Silvi Masuk Islam Usai Lihat Pria Idamannya Sholat dan Mengaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/614/3075683/kisah-wanita-cantik-masuk-islam-setelah-baca-surat-al-baqarah-YyJ7uEh3Pt.jpg
Kisah Wanita Cantik Masuk Islam Setelah Baca Surat Al Baqarah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement