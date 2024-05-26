Gara-Gara Curhat, Gadis Cantik Ini Mantap Masuk Islam

INILAH kisah gadis cantik bernama Diah asal Kota Solo, Jawa Tengah, masuk Islam. Ia mantap menjadi mualaf sejak 2018. Dirinya memiliki alasan tersendiri kenapa memutuskan masuk Islam.

"Intinya kalau dulu non-Muslim hidup saya gini-gini terus, enggak ada perubahan sampai hati. Kebetulan ketemu temen curhat tentang agama dan tanya-tanya tentang agama. Setelah dipikir-pikir masuk akal juga ya. Pas sharing tentang agama jadi makin mau tahu Islam lebih dalam," tutur Diah seperti dilansir kanal YouTube Shahih TV.

Ia mengatakan butuh waktu selama 1 bulan untuk memantapkan hati menjadi mualaf. Akhirnya Diah mencari orang yang dapat membantunya membaca dua kalimat syahadat.

"Waktu itu ada kajian Solo Raya, saya DM adminnya dan minta dibantu untuk membaca syahadat. Akhirnya di acara itu saya dibantu," tambahnya.

Saat dirinya menjadi seorang mualaf tentu saja banyak pertentangan dari keluarga, terutama sang ibu. Bahkan, ibunya sempat marah besar sampai menangis histeris karena dirinya masuk Islam.

Namun beruntung sang kakak mendukungnya, sebab kakak Diah sudah menjadi mualaf terlebih dahulu karena ikut suaminya.

"Waktu itu masih sembunyi-sembunyi. Pas ibu tahu, kakak yang dimarahi, karena disangka aku ikut-ikut kakak. Tapi akhirnya ibu bisa terima aku sebagai Muslimah," jelas Diah.