Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Gara-Gara Disapa Assalamualaikum, Bule Cantik Belanda Ini Yakin Masuk Islam

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |19:23 WIB
Gara-Gara Disapa Assalamualaikum, Bule Cantik Belanda Ini Yakin Masuk Islam
Ilustrasi bule cantik Belanda masuk Islam gara-gara disapa Assalamualaikum. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH kisah bule cantik asal Kota Veenendaal, Belanda, bernama Lidya van Zanten yakin masuk Islam. Bermula dari ia mendapat hidayah Islam usai mendengar adzan Sholat Jumat dan disapa Assalamualaikum oleh Muslimin.

Sebelumnya bule cantik ini merasa bingung dan aneh dengan konsep keyakinannya dulu. Mulanya dia adalah non-Muslim, bahkan keluarganya adalah umat yang cukup taat. Ia juga selalu bertanya-tanya, mengapa dilahirkan, hidup, dan berada di lingkungannya saat ini.

Cerita bule cantik Belanda Lidya van Zanten masuk Islam. (Foto: YouTube Barat Bersyahadat)

"Dan pertanyaan yang selalu menggelayut di pikiranku adalah kenapa aku ada dan kenapa aku dibesarkan di sini?" kata Lidya seperti dilansir kanal YouTube Barat Bersyahadat.

"Memang masa kecilku bahagia, Alhamdulillah. Tetapi aku selalu merasa kurang puas dengan apa yang ada," tambahnya.

Meskipun hatinya diselimuti pertanyaan tentang pengampunan dosa, Lidya tetap mengimaninya. Ia pergi ke rumah ibadah dan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan.

"Saat itu aku tetap mengimani ajaran tersebut dan saat ibadah aku harus minta maaf, bertobat, dan aku gagal paham," terangnya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/613/3139897/cahaya_hati_indonesia-UxIC_large.jpg
Siang Ini di Cahaya Hati Indonesia “Berlindung ke Allah dari Kejahatan Malam” bersama David Chalik, Ustadz Hilmi Firdaus dan Ustadzah Inarotul Ain, Pukul 12.00 WIB di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/614/3077839/cerita-wanita-cantik-sembuh-dari-kehidupan-abnormal-setelah-masuk-islam-tEHluQQGXW.jpg
Cerita Wanita Cantik Sembuh dari Kehidupan Abnormal Setelah Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/614/3076997/cerita-gadis-cantik-ucap-syahadat-setelah-dapat-bukti-tuhan-itu-satu-B2nZHQdjkI.jpg
Cerita Gadis Cantik Ucap Syahadat Setelah Dapat Bukti Tuhan Itu Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/614/3076648/diusir-hingga-dimasukkan-ke-kandang-hewan-kisah-perjuangan-mualaf-desima-GJbRR95SEy.jpg
Diusir hingga Dimasukkan ke Kandang Hewan, Kisah Perjuangan Mualaf Desima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/614/3076333/kisah-si-cantik-silvi-masuk-islam-usai-lihat-pria-idamannya-sholat-dan-mengaji-j2YYYAgm8a.jpg
Kisah si Cantik Silvi Masuk Islam Usai Lihat Pria Idamannya Sholat dan Mengaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/614/3075683/kisah-wanita-cantik-masuk-islam-setelah-baca-surat-al-baqarah-YyJ7uEh3Pt.jpg
Kisah Wanita Cantik Masuk Islam Setelah Baca Surat Al Baqarah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement