Gara-Gara Disapa Assalamualaikum, Bule Cantik Belanda Ini Yakin Masuk Islam

INILAH kisah bule cantik asal Kota Veenendaal, Belanda, bernama Lidya van Zanten yakin masuk Islam. Bermula dari ia mendapat hidayah Islam usai mendengar adzan Sholat Jumat dan disapa Assalamualaikum oleh Muslimin.

Sebelumnya bule cantik ini merasa bingung dan aneh dengan konsep keyakinannya dulu. Mulanya dia adalah non-Muslim, bahkan keluarganya adalah umat yang cukup taat. Ia juga selalu bertanya-tanya, mengapa dilahirkan, hidup, dan berada di lingkungannya saat ini.

"Dan pertanyaan yang selalu menggelayut di pikiranku adalah kenapa aku ada dan kenapa aku dibesarkan di sini?" kata Lidya seperti dilansir kanal YouTube Barat Bersyahadat.

"Memang masa kecilku bahagia, Alhamdulillah. Tetapi aku selalu merasa kurang puas dengan apa yang ada," tambahnya.

Meskipun hatinya diselimuti pertanyaan tentang pengampunan dosa, Lidya tetap mengimaninya. Ia pergi ke rumah ibadah dan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan.

"Saat itu aku tetap mengimani ajaran tersebut dan saat ibadah aku harus minta maaf, bertobat, dan aku gagal paham," terangnya.