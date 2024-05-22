Gara-Gara Surat Al Ikhlas, Mantan Aktivis Agama Ini Yakin Masuk Islam

Mantan aktivis agama Umar Hutabarat masuk Islam gara-gara Surat Al Ikhlas. (Foto: YouTube Wakaf TV)

INILAH kisah mantan aktivis agama bernama Dendri Hutabarat masuk Islam gara-gara Surat Al Ikhlas. Setelah resmi menjadi mualaf, ia sekarang dikenal dengan nama Abdullah Umar Hutabarat.

Dikutip dari kanal YouTube Wakaf TV, dia sewaktu kecil bercita-cita menjadi seorang pemuka agama dan mulai mendalami kitab kepercayaannya dulu. Saat duduk di bangku SMP, Umar bersama teman-temannya mengikuti pendalaman kitab. Dia sampai menjuarai lomba cerdas cermat kitab di rumah ibadahnya saat SMA.

Selepas lulus dari SMA, ia berencana kerja dengan pamannya di Jakarta. Namun rencana tersebut gagal karena keluarga dan rumah ibadahnya lebih mendukungnya meneruskan pendidikan teologi.

Pada akhirnya Umar memilih mengikuti saran orang-orang terdekatnya dan mengambil kelas teologi yang sejalan dengan cita-citanya dahulu.

Selama di bangku perkuliahan, Umar yang memiliki kebiasaan membaca mulai mencari bahan bacaan-bacaan tentang kitabnya.

"Saat di gereja, saya menemukan sebuah buletin internal tentang fakta di Amerika dan Eropa bahwa makin tinggi strata pendidikan teologinya, makin seseorang tersebut meragukan alkitab," ujarnya.

Awalnya beliau tidak memedulikan hal tersebut, tapi suatu hari juga mengalami keraguan dengan isi kitabnya itu. Tepatnya tidak sejalan dengan logika dan lebih pada pemahaman yang dipaksakan dari tafsiran-tafsiran yang ada.

Setelah lulus dari perkuliahan teologi pada 2014, Umar merantau ke Semarang dan bekerja di sebuah yayasan hingga 2018. Di sana dia memiliki beberapa teman Muslim dan berteman dengan baik.