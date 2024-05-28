Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Cara Menggabungkan Mahram untuk Haji seperti Dilakukan Witan Sulaeman

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |21:28 WIB
Cara Menggabungkan Mahram untuk Haji seperti Dilakukan Witan Sulaeman
Ilustrasi cara penggabungan mahram untuk haji seperti dilakukan Witan Sulaeman. (Foto: MCH 2024/Okezone)
CARA menggabungkan mahram untuk haji seperti dilakukan Witan Sulaeman dibahas dalam artikel berikut ini. Pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman bersama sang istri berangkat haji tahun ini berkat adanya program penggabungan mahram dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ia terbilang beruntung karena bisa berhaji dengan masa tunggu singkat yakni lima tahun. 

Witan Sulaeman mengungkapkan tidak mendadak daftar haji. Sejak 2019 dia sudah mendaftar dan mendapat porsi haji. Sementara sang istri telah mendaftar sejak 2012, kemudian mendapat jadwal berangkat haji tahun ini. 

Witan Sulaeman berangkat haji 2024. (Foto: Kemenag.go.id)

"Karena sudah di atas lima tahun, jadi bisa mengurus penggabungan mahram," ungkap Witan saat ditemui di Aula Asrama Haji Transit Kota Palu, Jumat 24 Mei 2024, sebagaimana dilansir Kemenag.go.id.

Pesepakbola kelahiran Kota Palu ini menjelaskan, ketika akan memanfaatkan kebijakan penggabungan mahram, dirinya mengurus segala persyaratan di Kemenag Kota Palu. Witan menilai pelayanan Kemenag sangat baik. Hal itu dirasakan saat mengurus administrasi dengan pegawai Kemenag di Kota Palu.

"Pelayanan Kemenag sangat baik sekali. Sejak pendaftaran (pelunasan) tidak dipersulit, karena yang penting kita punya berkas-berkas. Jadi semua aman," cerita Witan sambil tersenyum dan mengacungkan jempol saat ditanya layanan sebelum berangkat haji. 

