HOME MUSLIM TAUSYIAH

Wapres Sebut Ijtima Ulama Menjawab Masalah yang Dihadapi Umat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |14:13 WIB
Wapres Sebut Ijtima Ulama Menjawab Masalah yang Dihadapi Umat
Wapres KH Ma'ruf Amin membuak Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII. (Foto: MNC Portal)
WAKIL Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin membuka Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Wapres mengatakan Ijtima Ulama ini merupakan tanggung jawab ulama menjaga negara. 

"Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ini forum penting. Memang di forum ini dibahas masalah strategis, masalah strategis kebangsaan," ungkap Wapres dalam sambutannya, Rabu (29/5/2024).

Wapres KH Maruf Amin membuka Ijtima Ulama VIII. (Foto: Istimewa/Okezone)

Ia mengatakan masalah-masalah kontemporer yang dibahas dalam Ijtima Ulama ini menyangkut keumatan, masalah yang menyangkut perundang-undangan.

"Ini diharapkan bagian dari tanggung jawab ulama dalam menjaga negara ini. Supaya negara ini tetap berada di dalam kithah wathaniah, kebangsaan dan kenegaraan. Jangan sampai menyimpang," ujarnya.

"Agar negara ini tetap berada pada kerangka kesepakatan nasional sehingga negara ini tetap terjaga. Oleh karena itu, banyak fatwa yang dikeluarkan pada Ijtima Ulama ini. Di samping juga untuk kepentingan global," paparnya.

Dirinya mengatakan Ijtima Ulama menjawab masalah yang dihadapi umat yang siklusnya tiga tahun sekali.

"Setiap tiga tahun ada masalah-masalah yang direspons Majelis Ulama. Tiga tahun lagi ada masalah yang belum direspons lagi," papar Wapres.

"Jadi masalah keumatan akan direspons setiap tiga tahun sekali. Masalah perundangan juga direspons Majelis Ulama supaya ada perbaikan demi kemaslahatan," tuturnya. 

