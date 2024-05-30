Keturunan Minang, Inilah Astronot Muslim Pertama Dunia yang Sholat di Luar Angkasa

Sheikh Muszaphar Shukor astronot Muslim pertama dunia sholat di luar angkasa ternyata keturunan Minang. (Foto: Istimewa/Instagram @minang.nice)

SHEIKH Muszaphar Shukor adalah astronot Muslim pertama dunia yang melaksanakan ibadah sholat di luar angkasa. Berkewarganegaraan Malaysia, ternyata dia memiliki darah keturunan Minang dari kedua orangtuanya.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @minang.nice, astronot Muslim Sheikh Muszaphar melakukan kunjungan ke Observatorium Bosscha Bandung dan ditemani menristek saat itu Kusmayanto Kadiman pada tahun 2007.

"Kedua orangtua saya sebenarnya asli Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi saya bisa disebut angkasawan Melayu," ungkapnya kala itu.

Sheikh Muszaphar mendapat misi ke luar angkasa pada bulan Ramadhan, tepatnya pada 10 Oktober 2007. Ini membuatnya harus melaksanakan serangkaian ibadah seperti sholat dan berpuasa di atas Pesawat Soyuz buatan Rusia yang menerbangkannya.

Tantangan beribadah di luar angkasa sangat berbeda dibandingkan di muka bumi, mulai penentuan arah kiblat hingga penyesuaian waktu sholat dan puasa yang disesuaikan dengan waktu di bumi.