Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Ibu-Ibu Petani Sholat Berjamaah di Depan Sawah Usai Menanam Padi

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |12:30 WIB
Viral Ibu-Ibu Petani Sholat Berjamaah di Depan Sawah Usai Menanam Padi
Viral ibu-ibu petani sholat berjamaah di depan sawahnya. (Foto: Instagram @unikinfold)
A
A
A

VIRAL sebuah video yang memperlihatkan sekelompok ibu-ibu petani melaksanakan ibadah sholat berjamaah di jalanan yang dekat dengan area sawah usai menanam padi. Hal ini pun membuat banyak orang yang menyaksikannya menjadi kagum.

Dikutip dari video viral unggahan akun Instagram @unikinfold, ibu-ibu petani itu mengerjakan sholat berjamaah di area jalanan di atas sawahnya. Dalam video tersebut terdapat keterangan yang bertuliskan dalam bahasa Jawa, "Ora ono wong sugih sing ngluwihi sugihe wong nrimo."

Viral ibu-ibu petani sholat berjamaah di depan sawahnya. (Foto: Instagram @unikinfold)

Meski terkena terik sinar matahari, para ibu petani itu tetap khusyuk menjalankan ibadah sholat. Mereka terlihat mengenakan pakaian yang bersih dan tertutup, serta menggunakan sajadah sebagai alasnya.

Diketahui, jarak rumah dan tempat kerja yang jauh mengharuskan mereka sholat di sekitar persawahan. Meski kondisi dan fasilitas sangat terbatas, semangat ibu-ibu petani ini dalam menunaikan kewajiban agama tetap tinggi. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement