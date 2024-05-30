Viral Ibu-Ibu Petani Sholat Berjamaah di Depan Sawah Usai Menanam Padi

VIRAL sebuah video yang memperlihatkan sekelompok ibu-ibu petani melaksanakan ibadah sholat berjamaah di jalanan yang dekat dengan area sawah usai menanam padi. Hal ini pun membuat banyak orang yang menyaksikannya menjadi kagum.

Dikutip dari video viral unggahan akun Instagram @unikinfold, ibu-ibu petani itu mengerjakan sholat berjamaah di area jalanan di atas sawahnya. Dalam video tersebut terdapat keterangan yang bertuliskan dalam bahasa Jawa, "Ora ono wong sugih sing ngluwihi sugihe wong nrimo."

Meski terkena terik sinar matahari, para ibu petani itu tetap khusyuk menjalankan ibadah sholat. Mereka terlihat mengenakan pakaian yang bersih dan tertutup, serta menggunakan sajadah sebagai alasnya.

Diketahui, jarak rumah dan tempat kerja yang jauh mengharuskan mereka sholat di sekitar persawahan. Meski kondisi dan fasilitas sangat terbatas, semangat ibu-ibu petani ini dalam menunaikan kewajiban agama tetap tinggi.