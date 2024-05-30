Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Dulu Ateis, Bule Cantik Amerika Ini Masuk Islam Setelah Teliti Hari Raya Idul Adha

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |22:30 WIB
Dulu Ateis, Bule Cantik Amerika Ini Masuk Islam Setelah Teliti Hari Raya Idul Adha
Ilustrasi bule cantik Amerika masuk Islam. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH kisah masuk Islam bule cantik asal Amerika Serikat bernama Karimah. Ia tertarik masuk Islam usai melakukan penelitian tentang hari raya Idul Adha

Karimah awalnya penganut ateis atau tidak percaya pada Tuhan. Namun, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ia mendapat hidayah Islam saat belajar sejarah dunia di bangku sekolah.

Ilustrasi bule cantik Amerika masuk Islam. (Foto: Unsplash)

Dia menceritakan kisah mualafnya bermula saat mendapat tugas kelompok meneliti acara-acara keagamaan tertentu. Saat itu kelompoknya mendapat tugas meneliti perayaan keagamaan Islam yakni Idul Adha.

Di kelompok itu, Karimah berperan penting mengumpulkan data. Ia belajar banyak hal tentang agama Islam. Dari situlah Karimah langsung jatuh cinta kepada Islam.

"Saya sempat ragu dengan keputusan saya. Saya juga sempat mencari perbandingan dari setiap agama untuk meyakinkan dirinya. Tapi saya tidak menemukan agama yang sesempurna Islam. Menurut saya agama lain tampak seperti ciptaan manusia bukan seperti ciptaan Tuhan," tuturnya.

"Saya merasa terkejut. Sejak saat itu saya langsung masuk Islam," tambahnya seperti dilansir kanal YouTube Sahabat Islam. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
