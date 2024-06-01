Hari Lahir Pancasila, Menag: Pancasila Anugerah untuk Bangsa Indonesia

MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas turut memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Ia mengatakan Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara.

"Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia," ungkap Menag dalam pidatonya pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Peringatan pada 2024 mengusung tema "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045".

"Perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia," ujarnya seperti dikutip dari Kemenag.go.id.

"Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan," imbuhnya.