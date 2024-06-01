7 Pemuda Ashabul Kahfi Tetap Awet Muda meski Tidur 309 Tahun di Dalam Gua, Ini Penjelasan Alquran dan Sains

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap rahasia awet muda tujuh pemuda Ashabul Kahfi meski tidur 309 tahun di dalam gua. (Foto: Shutterstock)

ALQURAN dan sains menjelaskan penyebab tujuh pemuda Ashabul Kahfi tetap muda meskipun tidur selama 309 tahun di dalam gua. Sangat penting diketahui kaum Muslimin.

Ashabul Kahfi adalah julukan untuk tujuh pemuda yang ditidurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gua selama 309 tahun. Meski tidur selama ratusan tahun, para pemuda tersebut tetap awet muda setelah bangun.

Dilansir kanal YouTube Islam Populer, ayat suci Alquran mengungkap rahasia awet muda Ashabul Kahfi yang terjadi di suatu tempat yang dinamakan Gunung Pion atau Mount of Fire.

Kisah tersebut menceritakan bagaimana sekelompok pemuda beriman bersembunyi di sebuah gua, dan ini dijelaskan di dalam kitab suci Alquran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّۗ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًىۖ

"Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka." (Quran Surat Al Kahf Ayat 13)

Ketujuh pemuda beriman itu bersembunyi di dalam gua dari kejaran tentara, kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kurang lebih 3 abad. Allah Ta'ala berfirman:

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖوَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖوَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِۗ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

"Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur; dan Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentu kamu akan berpaling melarikan (diri) dari mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka." (QS Al Kahf: 18)

Para pemuda Ashabul Kahfi kemudian bangun ketika masa pemerintahan Maharaja Theodosius II. Setelah bangun, mereka masih tetap muda walaupun ditidurkan selama 3 abad.

Rahasia awet muda mereka disebut-sebut karena pancaran sinar matahari yang masuk ke gua dengan keadaan yang seimbang dan memadai.