Sadar Berkat Surat Al Ikhlas, Ibu Cantik Ini Mantap Jadi Mualaf

INILAH kisah mualaf ibu cantik bernama Pramadia Sartika Sari asal Yogyakarta. Ia masuk Islam bersama anak-anaknya.

Ibu cantik ini sudah sejak lama mencari makna Tuhan dalam hidupnya. Dia bahkan sempat berpindah-pindah kepercayaan lantaran merasa heran dan ragu dengan ajaran sebelumnya.

Masih belum puas, Pramadia pun mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di benaknya. Dirinya kemudian bertemu suatu komunitas di media sosial.

Di sana, para anggota kerap menceritakan pengalaman mereka terkait perjalanan spiritual. Saat itu Pramadia menemukan banyak kesamaan antara ajaran agama yang dianutnya dengan agama Islam.

Mulai situ Pramadia tertarik dengan ajaran agama Islam. Selang beberapa waktu, mereka akhirnya melakukan diskusi bersama. Momen diskusi itulah yang membuka pikiran Pramadia.

Pasalnya, seluruh pertanyaan Pramadia selalu dibuktikan dalam dalil-dalil yang kuat dan masuk akal dari ajaran Islam. Puncaknya terjadi ketika sang teman memberikan salah satu surat Alquran. Surat pendek itu benar-benar "menampar" kesadarannya.

"Nah inilah yang bikin saya ambyar. Teman saya memberi Surat Al Ikhlas. Di situ benar-benar waw mengena sekali. Ketika Tuhan itu satu, tidak diperanakkan, di situ saya benar-benar terbuka," ujar Pramadia seperti dilansir kanal YouTube Sabda Persemayaman.