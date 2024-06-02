Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Kriteria Hewan yang Baik Dijadikan Kurban, Nomor 4 Umurnya Cukup

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |17:07 WIB
Kriteria Hewan yang Baik Dijadikan Kurban, Nomor 4 Umurnya Cukup
Ilustrasi kriteria hewan kurban. (Foto: Freepik)
A
A
A

KRITERIA hewan yang baik dijadikan kurban dibahas dalam artikel Okezone Muslim berikut ini. Menjelang hari raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi, mulai mencari hewan kurban, baik kambing, domba, hingga sapi. 

Umat Islam berlomba-lomba menunaikan ibadah kurban ini demi meraih pahala luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. 

Info grafis ciri hewan kurban yang tidak sah disembelih. (Foto: Okezone)

Namun sebelum berkurban, perlu diketahui kriteria hewan yang baik dijadikan kurban supaya ibadah ini tidak sia-sia dan berjalan sesuai syariat Islam.

Inilah kriteria hewan yang baik dikurbankan, sebagaimana dihimpun dari laman Baznas

1. Hewan ternak

Hewan yang boleh dikurbankan adalah jenis binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Kemudian tidak dijelaskan pada suatu nash, baik di dalam kirab suci Alquran maupun hadis, terkait jenis kelamin hewan kurban. Jantan atau betina bisa dijadikan sebagai hewan kurban.

2. Sehat

Hewan kurban hendaknya dalam keadaan sehat dan tidak mengalami cacat atau penyakit lainnya. Jadi hewan kurban harus benar-benar sehat dan fit. Lalu usahakan yang bertubuh besar, gemuk, dagingnya banyak, serta fisiknya sempurna. 

Halaman:
1 2
