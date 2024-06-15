Niat Sholat Idul Adha 1445 H Senin 17 Juni 2024, Lengkap dengan Bacaan dan Tata Caranya

NIAT sholat Idul Adha 1445 H Senin 17 Juni 2024, lengkap dengan bacaan dan tata caranya perlu diperhatikan semua Muslim. Perintah Sholat Idul Adha sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya: "Dirikanlah sholat dan berkurbanlah (an-nahr)." (QS Al Kautsar Ayat 2)

Menurut pendapat yang lebih kuat, hukum sholat id adalah wajib bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan yang dalam keadaan mukim. Dalilnya adalah hadits dari Ummu 'Athiyah, beliau berkata:

أَمَرَنَا – تَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- – أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.

Artinya: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat id (Idul Fitri ataupun Idul Adha) agar mengeluarkan para gadis (yang baru beranjak dewasa) dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat." (HR Muslim nomor 890, dari Muhammad, dari Ummu 'Athiyah).

Berikut ini niatsholat Idul Adha 1445 H Senin 17 Juni 2024, lengkap dengan bacaan dan tata caranya:

أُصَلِّيْ سُنَّةً لعِيْدِ اْلأَضْحَى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِلهِ تَعَــــــــالَى

Arab Latin: Ushallii sunnatan 'iidil adha rok'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'alaa.

Artinya: "Aku niat Sholat Idul Adha dua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala.