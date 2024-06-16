Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Tata Cara Sholat Idul Adha 2024 Lengkap dengan Hukum dan Bacaannya

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |16:16 WIB
Tata Cara Sholat Idul Adha 2024 Lengkap dengan Hukum dan Bacaannya
Ilustrasi tata cara Sholat Idul Adha. (Foto: Okezone)
A
A
A

TATA cara Sholat Idul Adha 2024 lengkap dengan hukum dan bacaannya dibahas Okezone Muslim. Sholat Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau setelah puncak ibadah haji wukuf di Padang Arafah pada 9 Dzulhijjah. 

Tidak berbeda dengan hari raya Idul Fitri, Idul Adha juga memiliki ketentuan untuk melaksanakan sholat id. Sangat dianjurkan bagi seluruh Muslim mengerjakan sholat id. 

Info grafis hari raya Idul Adha 2024. (Foto: Okezone)

Ada perintah dalam kitab suci Alquran yang menunjukkan wajibnya sholat id yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya: "Dirikanlah sholat dan berkurbanlah (an-nahr)." (QS Al Kautsar Ayat 2) 

Menurut pendapat yang lebih kuat, hukum sholat id adalah wajib bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan yang dalam keadaan mukim. Dalilnya adalah hadits dari Ummu 'Athiyah, beliau berkata:

أَمَرَنَا – تَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- – أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.

Artinya: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat id (Idul Fitri ataupun Idul Adha) agar mengeluarkan para gadis (yang baru beranjak dewasa) dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat." (HR Muslim nomor 890, dari Muhammad, dari Ummu 'Athiyah) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/614/3144955/sholat_idul_adha-HlMj_large.jpg
Tata Cara Sholat Idul Adha 2025 serta Bacaan Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/621/3022353/sunnah-sunnah-sebelum-sholat-idul-adha-nomor-7-mengucapkan-tahniah-ke-kaum-muslimin-ySgbhTLWnm.jpg
Sunnah-Sunnah Sebelum Sholat Idul Adha, Nomor 7 Mengucapkan Tahniah ke Kaum Muslimin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/621/3022348/niat-sholat-idul-adha-2024-bacaan-arab-latin-artinya-RTHgc0qAH2.jpg
Niat Sholat Idul Adha 2024: Bacaan Arab, Latin, Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/614/3021598/masjid-agung-al-azhar-jakarta-gelar-sholat-idul-adha-1445-h-pada-hari-ahad-16-juni-2024-m-NT4p9jSDBW.jpg
Masjid Agung Al Azhar Jakarta Gelar Sholat Idul Adha 1445 H pada Hari Ahad 16 Juni 2024 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/330/3020167/niat-sholat-idul-adha-lengkap-bacaan-arab-latin-arti-dan-hukumnya-PcgfsFXOmW.jpg
Niat Sholat Idul Adha Lengkap Bacaan Arab, Latin, Arti, dan Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/621/3019567/tata-cara-sholat-idul-adha-lengkap-dengan-bacaannya-Z8UZxsr8fq.jpg
Tata Cara Sholat Idul Adha Lengkap dengan Bacaannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement