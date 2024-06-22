Viral Film Ipar adalah Maut Sudah Lama Dijelaskan dalam Hadits Nabi

Ilustrasi viral film Ipar adalah Maut sudah jauh lama dijelaskan lengkap dalam hadits Nabi. (Foto: Freepik)

VIRAL film Ipar adalah Maut sudah lama dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Film ini baru tayang di bioskop pada 13 Juni 2024.

Film Ipar adalah Maut disutradarai Hanung Bramantyo dan melibatkan sejumlah artis ternama, di antaranya aktor Deva Mahenra dan aktris Delvina Karamoy.

Film Ipar adalah Maut mendadak viral dan menjadi perhatian publik Tanah Air karena menceritakan tentang perselingkuhan suami dengan adik ipar sendiri.

Sudah Lama Dijelaskan dalam Hadits Nabi

Ipar adalah Maut ternyata sudah lama dijelaskan lengkap dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Dari 'Uqbah bin 'Amir radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ . قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

"Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita." Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab, "Hamwu (ipar) adalah maut." (Hadits riwayat Imam Bukhari nomor 5232 dan Imam Muslim: 2172)