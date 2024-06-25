Viral Alquran Tetap Utuh dalam Kebakaran Besar di Sebuah Ruko, Warganet: Kuasa Allah Itu Nyata

VIRAL sebuah mushaf Alquran tetap utuh dalam kebakaran besar di sebuah rumah toko (ruko) di daerah Parawang, Kabupaten Siak, Riau, beberapa hari lalu. Peristiwa ini pun menarik perhatian warganet Tanah Air.

Dilansir unggahan video viral akun TikTok @ummarentcar, Selasa (25/6/2024), terlihat di dalam sebuah etalase kaca sebuah kitab suci Alquran yang bagian pinggirannya telah berwarna hitam akibat terkena api. Namun, ayat-ayat suci alquran yang ada di dalamnya tidak tersentuh sedikit pun oleh api.

Menurut keterangan salah seoran petugas pemadam kebakaran yang menangani kejadian tersebut, mushaf Alquran itu awalnya ditemukan di dalam ruko dalam keadaan yang masih baik pada bagian isi. Baru kemudian dipindahkan ke bagian luar yang terdapat etalase kacanya.

Pada bagian ruko yang hampir seluruh isinya habis terbakar, banyak tumpukan tabung gas LPG 3 kilogram dan barang lainnya yang berantakan serta hangus terbakar.