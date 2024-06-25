Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Alquran Tetap Utuh dalam Kebakaran Besar di Sebuah Ruko, Warganet: Kuasa Allah Itu Nyata

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |17:25 WIB
Viral Alquran Tetap Utuh dalam Kebakaran Besar di Sebuah Ruko, Warganet: Kuasa Allah Itu Nyata
Viral Alquran tetap utuh dalam kebakaran besar di sebuah ruko. (Foto: TikTok @ummarentcar)
VIRAL sebuah mushaf Alquran tetap utuh dalam kebakaran besar di sebuah rumah toko (ruko) di daerah Parawang, Kabupaten Siak, Riau, beberapa hari lalu. Peristiwa ini pun menarik perhatian warganet Tanah Air. 

Dilansir unggahan video viral akun TikTok @ummarentcar, Selasa (25/6/2024), terlihat di dalam sebuah etalase kaca sebuah kitab suci Alquran yang bagian pinggirannya telah berwarna hitam akibat terkena api. Namun, ayat-ayat suci alquran yang ada di dalamnya tidak tersentuh sedikit pun oleh api.

Viral Alquran tetap utuh dalam kebakaran besar di sebuah ruko. (Foto: TikTok @ummarentcar)

Menurut keterangan salah seoran petugas pemadam kebakaran yang menangani kejadian tersebut, mushaf Alquran itu awalnya ditemukan di dalam ruko dalam keadaan yang masih baik pada bagian isi. Baru kemudian dipindahkan ke bagian luar yang terdapat etalase kacanya.

Pada bagian ruko yang hampir seluruh isinya habis terbakar, banyak tumpukan tabung gas LPG 3 kilogram dan barang lainnya yang berantakan serta hangus terbakar. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
