HOME MUSLIM DOA HARIAN

Diet Rahasia Cara Hidup Sehat seperti Diajarkan Rasulullah, Alquran dan Sains Beberkan Buktinya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |08:44 WIB
Diet Rahasia Cara Hidup Sehat seperti Diajarkan Rasulullah, Alquran dan Sains Beberkan Buktinya
Ilustrasi Alquran dan sains membeberkan bukti diet cara hidup sehat seperti diajarkan Rasulullah. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains membeberkan diet menjadi rahasia cara hidup sehat. Hal ini seperti diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Seseorang yang memiliki berat badan berlebih biasanya akan melakukan diet untuk menguranginya. Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pun menganjurkan diet sebagai salah satu cara hidup sehat.

Info grafis manfaat nyamuk menurut Alquran dan sains. (Foto: Okezone)

Dilansir "Buku Pintar Sains Dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, dijelaskan dalam riwayat dari Ummi Mundzir bint Qais al Anshariyah, ia berkata:

"Rasulullah menemuiku bersama Ali. Ketika itu Ali sedang sakit dan belum sembuh total. Kami memiliki buah anggur yang tergantung. Kemudian Rasulullah memakannya. Ali pun bangkit untuk ikut makan. Tetapi Rasulullah melarangnya dan berkata kepada Ali: 'Jangan, kau ini baru sembuh dari sakit.' Ali pun berhenti dan tidak jadi makan. Kemudian aku memasak gandum dan gula, lalu kubawa masakan itu menghadap Rasulullah. Beliau lalu bersabda: 'Wahai Ali, makanlah ini, karena ini lebih bermanfaat bagimu'." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Seorang dokter dari Arab, Al Harits ibn Kildah, mengatakan diet adalah pangkal segala obat dan lambung adalah tempat penyakit. "Pangkal kesehatan dan kesembuhan adalah diet," ujarnya.

Ibnu Qayyim berkata, "Diet ada dua macam: diet dari segala sesuatu yang mendatangkan penyakit, dan diet dari segala sesuatu yang menambah penyakit. Pertama adalah dietnya orang sehat dan kedua adalah dietnya orang sakit." 

Halaman:
1 2 3
