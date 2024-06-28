Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jadi Lokasi Ceramah Viral Abuya Mama Ghufron, Ponpes di Malang Tegaskan Sesuai Ajaran Islam dan Pancasila

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |18:28 WIB
Jadi Lokasi Ceramah Viral Abuya Mama Ghufron, Ponpes di Malang Tegaskan Sesuai Ajaran Islam dan Pancasila
Ponpes UNIQ Nusantara Malang beri penjelasan soal viral ceramah Abuya Mama Ghufron. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
A
A
A

MALANG – Pondok Pesantren (Ponpes) UNIQ Nusantara Malang menjadi perbincangan usai viral ceramah Abuya Mama Ghufron yang mengaku bisa berbahasa semut. Potongan video yang tersebar di linimasa media sosial itu disebutkan ceramah Abuya Mama Ghufron berlangsung di Ponpes UNIQ Nusantara, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

Ubad Aminullah, pengurus Ponpes UNIQ Nusantara Malang, menyatakan ponpes ini merupakan cabang dari ponpes di Surabaya. Di sana merupakan pusat ponpes yang didirikan oleh Abuya Mama Ghufron atau bernama KH Muhammad Abdul Ghufron.

"Banyak cabangnya yang sudah ada lembaga pendidikan ada tujuh, kalau sama sekretariatnya sembilan, buat jamaah gitu. (Ponpesnya) di Malang, Surabaya, Indramayu, Jakarta Sunter, Bandung, Lampung, Kalimantan, tujuh sudah lembaga pendidikan, sudah ada santrinya, dua di Lamongan dan Demak, itu sektretariat saja, untuk agenda tahunan," ucapnya saat ditemui Okezone di Ponpes UNIQ Nusantara Malang, Jumat (28/6/2024).

Ia mengakui pasca viral potongan video ceramah Abuya Mama Ghufron di medsos, Ponpes UNIQ Nusantara sudah didatangi pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Malang. 

Abuya Mama Ghufron. (Foto: Istimewa/TikTok @fuadbakh)

Kepada mereka, pihaknya menjelaskan bahwa Ponpes UNIQ Nusantara Malang berakidah Ahlussunah waljama'ah Asy'ariyyah Maturidiyyah.

"Berpedoman Alquran As-Sunnah Ijma' Qiyas, bermadzhab Syafi'I, serta membenarkan tiga madzhab lain. Sumber tasawuf mengikuti metode Imam Ghozali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Akidahnya Metodologi Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi," jelasnya.

Pelaksanaan syariat di Ponpes UNIQ Nusantara tidak keluar dari Amaliah NU, karena Abuya Ghufron merupakan pengurus struktural NU Semampir Surabaya sebagai Mustasyar. Di mana, di ponpes dari singkatan Ulin Nuril Islam Qoyyidi (UNIQ) ini mengajarkan 14 ilmu, seperti halnya yang diajarkan ponpes NU lainnya. Total ada 10 ribu santri dari tujuh cabang lembaga pendidikannya, 300 santri di antaranya berada di Ponpes UNIQ Nusantara Malang.

"Pendidikan semua gratis, di sini ada kelas wula dan wusta, yang tinggi enggak ada, karena fasilitas kita enggak ada. Jenjang pendidikan tiga tahun. Pendidikan setiap kelas beda-beda, ada nahu, soro', ulumul fiqh, hadits, akhlak, tauhid, tarikh, mantek balagho, usul fiqih, banyak sesuai kelasnya, berbeda tingkat kelasnya, tauhidnya Arbain Nawawi. Kemarin MUI ke sini juga sudah bertanya," paparnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement