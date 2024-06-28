Apakah Yajuj Majuj Dikurung di Tembok Besar China?

APAKAH Yajuj Majuj dikurung di Tembok Besar China? Yajuj dan Majuj adalah nama dari dua makhluk yang digambarkan sangat ganas, tidak berperikemanusiaan, dan beringas. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa kehancuran bagi umat manusia di muka bumi ketika akhir zaman kelak.

Yajuj Majuj dipenjara di balik tembok besi yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain atas permintaan para pemukim di pegunungan. Peristiwa ini disebutkan dalam Alquran Surat Al Kahfi Ayat 94.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya: "Mereka berkata: 'Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?'." (QS Al Kahfi: 94)

Para pemukim tersebut memohon bantuan kepada Raja Dzulkarnain untuk menyingkirkan Yajuj dan Majuj yang sangat jahat. Akhirnya Raja Dzulkarnain mengisi celah di antara dua gunung dengan balok-balok besi dan suku bengis itu terkurung sampai sekarang.