Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Cerita Rektor Cantik Masuk Islam Setelah Takjub Lihat Keharmonisan Keluarga Muslim

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |19:04 WIB
Cerita Rektor Cantik Masuk Islam Setelah Takjub Lihat Keharmonisan Keluarga Muslim
Ilustrasi cerita rektor cantik masuk Islam. (Foto: Istimewa/Open Society Foundation)
A
A
A

INILAH cerita rektor cantik bernama Madam Ani yakin masuk Islam setelah takjub melihat keharmonisan keluarga Muslim. Pemilik nama lengkap Doktor Murniati Mukhlisin M.Acc CFP ini merupakan rektor Institut Agama Islam (IAI) Tazkia.

Tidak sendirian dalam memajukan lembaga pendidikan Islam tersebut, rektor cantik Madam Ani juga melangkah bersama para rekan mualaf lainnya seperti Dr Muhammad Syafii Antonio.

Dia juga termasuk keturunan Tionghoa yang mantap menjadi mualaf. Sejak masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA), dia sudah tergerak untuk mendalami agama Islam.

"Kita (keluarganya) memang termasuk yang menerima semua ajaran, sepanjang itu menjanjikan kebaikan. Setelah SMA bingung kan, kok semuanya bagus," ungkap Madam Ani seperti dilansir kanal YouTube IOH Inspiring Channel.

Cerita rektor cantik Madam Ani masuk Islam. (Foto: YouTube IOH Inspiring Channel)

Ketika mengenyam pendidikan SMA, dirinya dipertemukan dengan beberapa teman yang menganut agama Islam. Betapa terkejutnya Madam Ani melihat kebaikan serta keharmonisan keluarga mereka. Dari sana ia meyakini bahwa apa yang dilihat adalah cerminan dari ajaran Islam.

"Semua keluarganya Masya Allah, harmonisnya, sholatnya, sopan santunnya, saya bilang ke diri saya pada saat itu, 'Inilah Islam.' Sehingga menjadikan saya bertekad kalau saya punya keluarga nanti saya ingin menjadi keluarga yang seperti mereka," kata Madam Ani.

Momen itu kemudian menjadi titik poin seorang ia untuk makin memahami ajaran agama Islam. Sampai-sampai Madam Ani pun rela merantau ke Jakarta. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/621/3090780/kisah-amoy-masuk-islam-awalnya-sempat-benci-azan-hingga-kini-buka-pengajian-mualaf-nj1DAtgEp1.jpg
Kisah Amoy Masuk Islam, Awalnya Sempat Benci Azan hingga Kini Buka Pengajian Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/621/3087464/kisah-perjalanan-guru-sekolah-minggu-masuk-islam-dapat-petunjuk-dari-mimpi-JyhllgThCk.jpg
Kisah Perjalanan Guru Sekolah Minggu Masuk Islam, Dapat Petunjuk dari Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/621/3084242/kisah-satu-keluarga-masuk-islam-berawal-dari-senang-dengar-sholawat-3B5Z2D90DN.jpg
Kisah Satu Keluarga Masuk Islam, Berawal dari Senang Dengar Sholawat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement