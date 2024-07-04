Cerita Rektor Cantik Masuk Islam Setelah Takjub Lihat Keharmonisan Keluarga Muslim

INILAH cerita rektor cantik bernama Madam Ani yakin masuk Islam setelah takjub melihat keharmonisan keluarga Muslim. Pemilik nama lengkap Doktor Murniati Mukhlisin M.Acc CFP ini merupakan rektor Institut Agama Islam (IAI) Tazkia.

Tidak sendirian dalam memajukan lembaga pendidikan Islam tersebut, rektor cantik Madam Ani juga melangkah bersama para rekan mualaf lainnya seperti Dr Muhammad Syafii Antonio.

Dia juga termasuk keturunan Tionghoa yang mantap menjadi mualaf. Sejak masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA), dia sudah tergerak untuk mendalami agama Islam.

"Kita (keluarganya) memang termasuk yang menerima semua ajaran, sepanjang itu menjanjikan kebaikan. Setelah SMA bingung kan, kok semuanya bagus," ungkap Madam Ani seperti dilansir kanal YouTube IOH Inspiring Channel.

Ketika mengenyam pendidikan SMA, dirinya dipertemukan dengan beberapa teman yang menganut agama Islam. Betapa terkejutnya Madam Ani melihat kebaikan serta keharmonisan keluarga mereka. Dari sana ia meyakini bahwa apa yang dilihat adalah cerminan dari ajaran Islam.

"Semua keluarganya Masya Allah, harmonisnya, sholatnya, sopan santunnya, saya bilang ke diri saya pada saat itu, 'Inilah Islam.' Sehingga menjadikan saya bertekad kalau saya punya keluarga nanti saya ingin menjadi keluarga yang seperti mereka," kata Madam Ani.

Momen itu kemudian menjadi titik poin seorang ia untuk makin memahami ajaran agama Islam. Sampai-sampai Madam Ani pun rela merantau ke Jakarta.