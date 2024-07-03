Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Gara-Gara Dengar Adzan di Indonesia, Bule Australia Ini Yakin Masuk Islam

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |15:03 WIB
Gara-Gara Dengar Adzan di Indonesia, Bule Australia Ini Yakin Masuk Islam
Ilustrasi kisah bule Australia masuk Islam setelah dengar adzan di Indonesia. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH kisah bule Australia bernama Dominic Boff yakin masuk Islam setelah mendengar lantunan adzan di Indonesia. Ia sebelumnya tidak pernah mengira akan mendapat hidayah Islam ketika mendapat pekerjaan di Indonesia. 

Pria yang setelah mantap masuk Islam berganti nama menjadi Ibrahim Boff ini merupakan warga negara Australia. Namun, ia memiliki darah keturunan Italia.

Sejak lahir Ibrahim Boff dibesarkan sebagai non-Muslim. Bahkan, dirinya merupakan pengurus rumah ibadah di tempat tinggalnya, dan aktif ketika perayaan hari besar keagamaan.

Hidupnya mulai terombang-ambil setelah lulus sekolah. Dia tak lagi mempelajari agama yang dianutnya sejak lahir itu.

Hingga pada 1996, Ibrahim mendapat pekerjaan yang mengharuskannya terbang ke Indonesia. Mau tidak mau, ia pun tinggal di negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini.

Saat tinggal di Indonesia, Ibrahim seringkali mendengar lantunan adzan panggilan sholat. Mulanya dia menganggap adzan cukup terdengar menyebalkan. Tapi, dirinya merasa kalimat salam dari rangkaian ibadah sholat benar-benar indah. 

Dominic Boff asal Australia masuk Islam setelah dengar adzan di Indonesia. (Foto: YouTube Renung Kalbu)

"Saya biasa mendengar salam, saya tidak sering mendengarnya. Kita biasa mendengar salam Assalamualaikum dan itu terdengar sangat bagus," ucapnya seperti dilansir kanal YouTube Renung Kalbu.

Pekerjaan Ibrahim rupanya hanya sementara. Ketika semuanya sudah selesai, dirinya pun harus kembali ke Australia.

Suatu ketika ia mendapat pesan dari seorang perempuan yang tidak lain adalah saudara dari rekan kerjanya. Pesan email itu berlanjut dan membawa dia kembali menyambangi Indonesia.

Ibrahim mengaku jatuh cinta pada wanita itu. Dirinya sadar jika kelak hubungan mereka berlanjut, ia harus mulai mempelajari Islam.

"Saya kira perjalanan saya ke Islam tidak seperti perjalanan orang lain, di mana mereka memiliki pencarian yang panjang untuk kebenaran. Saya semacam tergelincir, karena saya akhirnya jatuh cinta dengan gadis ini," ungkapnya. 

