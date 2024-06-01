Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Takjub Dengar Ayat Suci Alquran, Gadis Cantik Ini Yakin Masuk Islam

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |12:01 WIB
Takjub Dengar Ayat Suci Alquran, Gadis Cantik Ini Yakin Masuk Islam
Ilustrasi kisah gadis cantik bernama Rita masuk Islam setelah mendengar ayat suci Alquran. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH kisah masuk Islam gadis cantik bernama Rita asal Mempawah Hulu, Kalimantan Barat. Ia mengaku tertarik dengan agama Islam setelah sering mendengar rekan kerjanya mengaji dan sholat. 

Rita merasa tenang serta nyaman ketika mendengar lantunan ayat-ayat suci Alquran tersebut. "Selain itu dengar lagu-lagu rohani, nyaman," ungkapnya seperti dilansir kanal YouTube Laskar Tujuh Langit.

Kisah gadis cantik Rita masuk Islam. (Foto: YouTube Laskar Tujuh Langit)

Dia sendiri sebenarnya sudah lama ingin menjadi mualaf. Itu karena kedua kakaknya juga berpindah ke agama Islam. Namun hatinya masih dipenuhi dilema, sehingga Rita kerap menunda-nundanya.

Menariknya, ia telah resmi menikah dengan pria Muslim berdasarkan adatnya. Meski demikian, tentu saja hubungan mereka belum sah menurut syariat Islam. Beruntungnya, Rita dan sang suami belum pernah melakukan hubungan badan. 

Halaman:
1 2
