HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Jadwal Sholat Hari Sabtu 13 Juli 2024 M/7 Muharram 1446 H

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |04:33 WIB
Jadwal Sholat Hari Sabtu 13 Juli 2024 M/7 Muharram 1446 H
Sholat berjamaah di masjid. (Foto: Okezone)
A
A
A

JADWAL sholat hari Sabtu 13 Juli 2024 Masehi/7 Muharram 1446 Hijriah. Bisa membantu setiap Muslim menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.09

Subuh: 04.19

Zuhur: 11.43

Asar: 15.07

Magrib: 17.42

Isya: 18.56

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 05.02

Subuh: 05.12

Zuhur: 12.25

Asar: 15.44

Magrib: 18.13

Isya: 19.28 

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.39

Subuh: 04.49

Zuhur: 12.08

Asar: 15.30

Magrib: 18.03

Isya: 19.17 

