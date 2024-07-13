Jadwal Sholat Hari Sabtu 13 Juli 2024 M/7 Muharram 1446 H

JADWAL sholat hari Sabtu 13 Juli 2024 Masehi/7 Muharram 1446 Hijriah. Bisa membantu setiap Muslim menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

BACA JUGA: Inilah Profil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.09

Subuh: 04.19

Zuhur: 11.43

Asar: 15.07

Magrib: 17.42

Isya: 18.56

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 05.02

Subuh: 05.12

Zuhur: 12.25

Asar: 15.44

Magrib: 18.13

Isya: 19.28

BACA JUGA: Viral Umat Islam Palestina Tetap Khusyuk Sholat Jumat di Masjid yang Rusak Dibom Israel

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.39

Subuh: 04.49

Zuhur: 12.08

Asar: 15.30

Magrib: 18.03

Isya: 19.17