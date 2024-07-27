Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Supaya Tidak Diganggu Setan, Baca Doa Ini saat Menempati Rumah Baru

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |12:37 WIB
Supaya Tidak Diganggu Setan, Baca Doa Ini saat Menempati Rumah Baru
Ilustrasi doa menempati rumah baru agar tidak diganggu setan. (Foto: Istimewa/Freshome)
A
A
A

BACA doa ini saat menempati rumah baru supaya tidak diganggu setan. Sangat penting diketahui setiap Muslim, berharap kediaman tersebut menjadi baik, nyaman, dan penuh berkah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Berikut ini bacaan doa menempati rumah baru yang sangat penting diamalkan umat Islam, sebagaimana dipaparkan Ustadz Ammi Nur Baits ST BA, dikutip dari Konsultasisyariah.com

Doa 1

Ketika masuk rumah baru hendaknya mambaca doa berikut ini:

مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Masyaa-Allah, laa quwwata illaa billaah

Bacaan ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Surat Al Kahfi:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً

"Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu: 'Masyaa-Allah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah).' Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan." (QS Al Kahfi: 39) 

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Ketika membahas ayat ini, Ibnul Qayim mengatakan:

فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه ، أن يبادر إلى هذه الكلمة، فإنه لا يرى فيه سوءا

"Selayaknya bagi orang yang memasuki kebunnya, atau rumahnya, atau terheran terhadap harta dan keluarganya, hendaknya dia segera membaca kalimat ini. Karena dia tidak akan melihat sesuatu yang buruk terhadap nikmat itu." (Al Wabilus Shayyib, halaman 165)

Kemudian Ibnul Qayim membawakan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا أَنعَمَ اللهُ عَلَى عَبدٍ نِعمَةً فِي أَهلٍ وَمَالٍ وَوَلَدٍ فَقَالَ : (مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ)، فَيَرَى فِيهَا آفَةً دُونَ المَوتِ

"Jika Allah memberi kepada seorang hamba nikmat kebaikan terhadap keluarga, harta, atau anak, kemudian dia membaca: 'Masyaa-Allah, laa quwwata illaa billaah,' maka dia tidak akan melihat adanya cacat dalam nikmat selain kematian." (HR At-Thabrani dalam Al-Ausath 6/126, dishahihkan Ibnul Qoyim dalam Syifa Al-Alil 1/182, dan didhaifkan Al-Albani dalam Ad-Dhaifah) 

Doa 2

Rajin baca Alquran dan ibadah apa pun di dalam rumah, terutama membaca Surat Al Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

"Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan Surat Al Baqarah di dalamnya." (HR Muslim nomor 780, At-Turmudzi: 2877) 

